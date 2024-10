Tot mai mulți copii ajung la spital cu depresii severe și gânduri de sinucidere. Specialiștii trag un semnal de alarmă

Secţiile spitalelor devin neîncăpătoare din cauza numărului mare de copii cu depresii severe şi gânduri suicidare. FOTO: Getty Images

Secţiile spitalelor devin neîncăpătoare din cauza numărului mare de copii cu depresii severe şi gânduri suicidare, simptome care apar de multe ori pe fondul consumului de alcool sau a substanţelor interzise. La Spitalul Alexandru Obregia din Capitală cel mai mic pacient care a ajuns la Urgenţe din această cauză are 10 ani. Cu tulburări grave de comportament ajung însă şi copiii care cresc cu un singur părinte sau cei care stau prea mult timp în faţa ecranelor.

Prea puţini părinţi au însă curajul de a-şi aduce copiii la timp într-o secţie de psihiatrie. Din acest motiv ruşinea este cel mai mare pericol pentru cei care ajung la spital cu forme severe de boală.

Aparținător: „Probleme grave, foarte grave, agitații exagerate. Dacă nu-i cumpăr, de exemplu, un lucru pe care îl vrea el, începe să fie foarte agresiv. Probabil că suferă și după tatăl lui, pentru că el e singur, numai cu mine, și probabil că vede și el băieți de vârsta lui.”

Pe lângă dependenţa de ecrane şi izolarea socială, consumul de droguri şi alcool sunt cea mai mare îngrijorare a specialiştilor.

Ema Andrei, Spitalul Alexandru Obregia: „Numărul copiilor care au tulburări de comportament legate de consumul de substanțe a crescut în ultimii ani. Vedem o creștere de la an la an. Dacă e să mă gândesc la vârsta cronologică, la momentul prezentării, aș zice undeva în jurul vârstei de 12-13 ani, cel mai mic, dar, din păcate, stând de vorbă, am identificat un debut al consumului de alcool, undeva în jurul vârstei de 10 ani, și ulterior 11 ani consum de canabis.”

Din acest motiv secţiile de specialitate devin neîncăpătoare. Toate cele 62 de paturi sunt mereu pline. Sunt însă zile în care aproape jumătate dintre locuri sunt ocupate de minorii care consumă substanţe interzise.

Cel putin 10% dintre copiii internați în secția de psihiatrie pediatrică au consumat substanțe interzise. Minorii au ajuns de urgență la spital din cauza tulburărilor de comportament, fie că ne referim la stări de nervozitate sau la gânduri suicidare.

Potrivit statisticilor, unul din trei copii care învață în București spune că, în școala lui, consumul de droguri e o problemă. În plus, unu din 10 elevi a consumat cel puțin o dată în viață un anumit tip de drog ilicit.