Un studiu uriaș a găsit legătura între o substanță prezentă în casele multor români și leucemia la copii.

Un studiu efectuat în peste 700 de comitate din mai multe state americane a descoperit o legătură între leucemia la copii și nivelurile de radon, inclusiv la concentrații mai mici decât pragul recomandat de autorități. Din nefericire, acest gaz este prezent și în multe locuințe din țara noastră.

Aceste rezultate sunt semnificative, deoarece există foarte puțini factori de risc cunoscuți pentru cancerul la copii, iar impactul mediului asupra apariției acestuia nu a fost investigat suficient, a declarat Matthew Bozigar de la Universitatea de Stat din Oregon, conducătorul studiului, scrie eurekalert.org.

Radonul, un gaz natural, este produsul descompunerii radioactive a uraniului, care se găsește în anumite tipuri de roci și soluri. Odată ce radonul este eliminat din sol, el se descompune și eliberează particule radioactive care pot pătrunde în corp și se pot acumula în țesuturi, unde pot afecta sau distruge ADN-ul celulelor, favorizând apariția cancerului.

Neavând miros, gust sau culoare, radonul se risipește rapid în aer liber și devine inofensiv înainte de a se descompune. Totuși, în spații închise sau slab ventilate, el poate ajunge la niveluri periculoase și este considerat un factor de risc semnificativ pentru cancerul pulmonar.

Radonul, care poate fi măsurat doar cu ajutorul detectoarelor de radon, nu a fost legat, până acum, de alte tipuri de cancer, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății. Cu toate acestea, într-un studiu realizat pe parcursul a 18 ani și care a analizat 727 de comitate din 14 state americane, Bozigar și colaboratorii săi au descoperit o legătură între leucemia la copii și radon, chiar și la concentrații sub pragul recomandat de Agenția pentru Protecția Mediului (EPA).

EPA afirmă că niciun nivel de radon nu este sigur și recomandă măsuri de reducere a acestuia atunci când este prezent.

„Acesta este cel mai mare studiu de acest gen din Statele Unite, dar este necesară o cercetare mai solidă pentru a confirma aceste descoperiri la nivel individual” a spus Bozigar, profesor la Colegiul de Sănătate al Universității de Stat din Oregon.

Leucemia, cel mai frecvent tip de cancer la copii, afectează sângele și măduva osoasă. Potrivit Institutelor Naționale de Sănătate (NIH), în Statele Unite sunt diagnosticate anual aproximativ 3.000 de cazuri noi de leucemie la copii, definiți în studiu ca pacienți cu vârsta de până la 19 ani. Rata anuală a incidenței este de 4,8 cazuri la 100.000 de copii.

Băieții au o probabilitate mai mare de a fi diagnosticați cu leucemie decât fetele, dar cercetarea sugerează că radonul crește riscul de leucemie la ambele sexe.

„Studiul nostru ne permite doar să identificăm asocieri statistice și să formulăm ipoteze, așa că sunt necesare studii suplimentare pentru a determina dacă expunerea la radon cauzează leucemie la copii,” a adăugat Bozigar.

Comitatele analizate în acest studiu provin din statele Washington, California, Idaho, Utah, New Mexico, Iowa, Louisiana, Kentucky, Michigan, Georgia, New York, New Jersey, Connecticut și Massachusetts. Aceste comitate au raportat date despre cancer în cadrul registrului Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER), un program susținut de Institutul Național de Cancer care colectează și analizează informații despre cancer.

Bozigar a colaborat cu cercetători de la Institutul Național pentru Cancer, Universitatea Harvard și Imperial College London. Studiul a fost finanțat parțial de Agenția pentru Protecția Mediului și publicat în revista Science of the Total Environment.

Pentru Bozigar, cercetarea are rădăcini în experiențele sale personale. Crescut în Portland, unde există zone cu niveluri ridicate de radon, el a observat o incidență aparent mare de cazuri de cancer, în special în rândul tinerilor. Mai mulți membri ai familiei și prieteni ai săi au fost diagnosticați cu cancer.

„Fiind epidemiolog, am început să iau în considerare posibile cauze de mediu și am colaborat cu cercetători care mi-au furnizat date și resurse importante pentru a realiza noi analize inovatoare,” a explicat el. „Lucrăm la multe alte studii despre radon și continuăm să descoperim efecte dăunătoare care nu se limitează doar la plămâni. Vom avea mai multe informații de împărtășit în lunile și anii următori, pe măsură ce studiile noastre vor fi publicate”, a mai spus el.