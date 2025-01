Se caută bucătari, tâmplari, electricieni sau instalatori pentru Antarctica. Salariul anual și alte beneficii

British Antarctic Survey (BAS) își caută angajați cu diverse calificări pentru stația de cercetare din Antarctica FOTO: Profimedia Images

British Antarctic Survey (BAS) își caută angajați cu diverse calificări pentru stația de cercetare din Antarctica, oamenii fiind încurajați să aplice pentru un job care le oferă „oportunitatea vieții lor” printr-un anunț postat pe site-ul institutului. Se caută - printre altele - bucătari, electricieni, tâmplari, dulgheri, instalatori și operatori din diverse domenii și pentru mulți oameni chiar poate fi o bună oportunitate, având în vedere salariul și beneficiile, cu condiția să fie rezistenți la frig.

„Este un job diferit față de oricare altul și o experiență care va oferi amintiri pentru tot restul vieții. Candidații selectați vor lucra în unele dintre cele mai îndepărtate și mai frumoase locuri de pe Pământ, construind prietenii durabile și contribuind la cercetările științifice deosebit de importante pentru înțelegerea lumii noastre în continuă schimbare”, se spune în anunțul de pe site.

În anunț, Eloise Saville, care este tâmplar la Stația de Cercetare Halley VI de un an și jumătate, își spune povestea: „Acest job nu seamănă cu nimic din ce am făcut până acum. Scot gheața de pe lemn și construiesc lucruri într-unul dintre cele mai extreme locuri de pe Pământ, dar este amuzant cât de repede mi s-a părut totul normal. Oamenii de aici sunt unii dintre cei mai interesanți și mai aventuroși pe care i-am întâlnit și totuși normali. Dacă aș fi știut de această opțiune mai devreme, mi-aș fi petrecut tot timpul aici. Nu este doar frig, este o experiență extraordinară”.

Ben Norrish, șeful departamentului auto, s-a alăturat BAS în 2001 ca tehnician. De atunci, s-a întors în Antarctica de multe ori, petrecând 16 sezoane antarctice trăind și lucrând pe gheață.

„Există ceva special în Antarctica și la oamenii care se aventurează acolo, care îți devin repede apropiați”, spune el.

Olivier Hubert, care este acum manager de catering la BAS, a fost bucătar într-un restaurant cu stele Michelin înainte de a decide că vrea o schimbare majoră.

„A fi bucătar în Antarctica este o experiență foarte diferită. Mesele sunt o parte extrem de importantă a vieții de aici. Este un privilegiu să gătești pentru echipa care devine familia ta. În plus, priveliștile din bucătărie sunt epice”, spune el.

BAS este lider mondial în cercetare și operațiuni polare. Cercetările sale subliniază fragilitatea mediilor înghețate ale Pământului și ce înseamnă asta pentru noi și planeta noastră. Oamenii de știință de la BAS au descoperit gaura din stratul de ozon și au identificat dovezi cheie pentru schimbările climatice în gheața antică.

Toate locurile de muncă disponibile, precum și condițiile de angajare, pot fi consultate pe bas.ac.uk/vacancies.

În următoarele trei luni vor fi mai multe posturi vacante, inclusiv bucătari, șefi de stație și asistenți zoologici.

Contractele durează de la șase la 18 luni și sunt flexibile. Salariile încep de la suma de 29.273 lire sterline pe an, plus beneficii. Dar este important de avut în vedere faptul că angajații vor avea costuri zero pe perioada contractului, pentru că toate cheltuielile de trai sunt acoperite, respectiv cazarea, mâncarea, călătoriile, îmbrăcămintea specială și instruirea.

Cei care sunt interesați și vor să afle cum este să lucrezi în Antarctica pot consulta podcastul BAS „Iceworld”, pentru a auzi poveștile oamenilor care lucrează deja de mai mult timp acolo.