Secretele unui mormânt de 4.000 de ani, din Siberia. Cum arăta un războinic găsit în locul cunoscut acum ca Polul frigului

Arheologii au aflat cum arăta un războinic de acum 4.000 de ani, din Siberia, după ce au reconstituit prin reconstrucție 3 D înfățișarea, scutul și armele găsite într-un mormânt din Yakutia, scrie Live Science.

Mormântul a fost descoperit în 2004 în timpul unei cercetări arheologice în zona Kerdugen, situată la aproximativ 140 de kilometri est de orașul Yakutsk, în Republica Sakha, cunoscută și sub numele de Yakutia. ​

Archaeologists have unveiled a detailed model of a Stone Age warrior from Siberia, based on a burial found in 2004 near Yakutsk, dated to 4,000 years old.



Discovered 87 miles east of the city in the Kerdugen region, the grave held a man’s remains, arrowheads, and bone plates… pic.twitter.com/W8MKCPSW4W