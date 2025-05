Primul câine polițist corgi din China face senzație după ce a furat un cârnat de la o fetiță

Primul câine polițist din rasa Corgi din China a atras din nou atenția publicului, de data aceasta, după ce a furat un cârnat în timpul unei patrule.



Fuzai, un cățel de un an și jumătate care activează la centrul de antrenament pentru câini polițiști din Weifang, provincia Shandong, este cunoscut nu doar pentru abilitățile sale în detectarea explozibililor, ci și pentru natura sa poznașă, potrivit presei locale.



A fost descoperit când avea doar două luni de către antrenorul Zhao Qingshuai, care a fost imediat cucerit de curiozitatea și instinctele micuțului, notează Euronews.



Fuzai a devenit oficial membru al echipei în octombrie 2024, după ce a terminat cu succes pregătirea în detectarea de explozibili, inspecția vehiculelor și navigarea prin obstacole.



De atunci, a participat la operațiuni de securitate și la activități de apropiere față de comunitate, precum evenimentele din cadrul Festivalului Internațional al Zmeielor din Weifang.



Totuși, cariera lui Fuzai nu a fost lipsită de incidente. În ianuarie, a fost sancționat după ce a fost prins dormind în timpul serviciului și urinând în bolul său de mâncare - comportament care i-a adus interdicția temporară de la gustări și jucării.



Chiar și așa, publicul a fost mai degrabă amuzat decât indignat, iar Biroul de Securitate Publică din Weifang a câștigat peste 400.000 de urmăritori datorită faimei lui Fuzai.



Recent, Fuzai a revenit în atenția publicului după ce, în timpul unei patrule din aprilie, a furat un cârnat prăjit din mâna unei fetițe. Momentul, surprins pe cameră, îl arată pe corgi luând o mușcătură și plecând agale, spre amuzamentul mulțimii.

