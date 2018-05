SMS-uri de “noapte bună”. Ce mesaje să îi trimiţi partenerului în această seară

foto: Pixabay.com

Un SMS primit inainte de culcare poate aduce zambetul pe buze oricui. Iar daca esti in pana de idei, venim noi cu cateva sugestii care il vor incanta cu siguranta pe iubitul tau:

– Nu puteam sa adorm fara sa-ti spun cat imi lipsesti. Te iubesc, noapte buna!

– Ti-am mai zis cat esti de dulce? Te iubesc.

– Am avut o zi nebuna, haotica si mi-as fi dorit mult sa te vad. Daca nu am reusit, macar profit de ocazie si ma gandesc la tine acum, inainte de culcare. Noapte buna, somn usor!

– Te pastrez doar pe tine in inima mea. Vise placute!

– Mi-as fi dorit sa adorm in bratele tale. Te pup, noapte buna <3

– Nu stiu cum se face, dar in fiecare zi imi dai motive in plus sa ma indragostesc de tine. O sa adorm gandindu-ma cum sa fac sa te indragosesti si tu mai tare de mine. Noapte buna!

