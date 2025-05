Cine va juca rolurile lui Harry, Hermione și Ron în noul serial „Harry Potter”. HBO a făcut anunțul

Noul serial ''Harry Potter'' produs de HBO a ales actorii care vor interpreta personajele principale, Harry, Hermione Granger şi Ron Weasley, informează DPA, preluată de Agerpres.

După castingul anunţat în septembrie, circa 32.000 de copii au participat la audiţiile pentru rolurile principale, iar echipa de producţie a vizionat până la 1.000 de înregistrări zilnic, potrivit HBO.

Dominic McLaughlin îl va interpreta pe curajosul Harry, Arabella Stanton va fi sclipitoarea Hermione, iar Alastair Stout îl va interpreta pe neîndemânaticul Ron, a precizat compania TV şi Warner Bros.

