Noi soluții pentru recuperarea pacienților cu traumatisme severe

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: GettyImages

Congres de anvergură în recuperarea medicală la Bucureşti dedicat pacienţilor cu diverse dizabilităţi sau cu traumatisme severe care depind de procedurile de recuperare. specialiştii se reunesc pentru a găsi noi soluţii revoluţionare care le pot salva viaţa. În cazul pacienţilor cu afecţiuni grave recuperare face diferenţa dintre viaţă şi moarte.

Doamna Florentina are 72 de ani şi este doar unul dintre pacienţii care se bazează pe sprijinul medicilor de recuperare. În urma mai multor intervenţii chirurgicale la nivelul coloanei vertebrale şi a unor căzături, a rămas imobilizată. Acum, după câteva săptămâni de exerciţii şi ajutor, medicii o privesc cu optimism.

„Am avut o operație de mie de risc lombară, prima nereușită. Am venit aici să mă repare un alt medic. Nefericita întâmplare a făcut că am probleme și la genunchi și atunci am căzut. Mi-a provocat ceea ce am acum pareza respectivă. Eu de atunci n-am mai putut să merg. De vreo 2 săptămâni sunt aici în centru. Procesul a început de la pat când eu nu puteam deloc să mişc nici măcar un picior”, spune aceasta.

Iar săptămâna viitoare va avea loc un eveniment de anvergură în recuperarea medicală, Congresul Reunit de Medicină Fizică, de Recuperare și Balneoclimatologie. Mai mulţi profesionişti în domeniu se vor reuni şi vor propune soluţii pentru ca pacienţii cu diverse dizabilitati sau cu traumatisme severe care depind de procedurile de recuperare să beneficieze de mai multe şanse. De exemplu, în cazul pacienţilor cu afecţiuni neurologice, cardiovasculare sau cu arsuri severe, ajutorul specialiştilor în recuperare este vital.

„Și atunci la acești pacienți la care riscul vital stă ca sabia lui Damocles luni de zile de-asupra capului, de foarte multe ori reușim și după ce au depășit aceste aceste situații semicritice, să zicem, ecuații critice, să recuperăm cât de mult se poate din comunicare, din mișcare, din alimentare. Recuperarea, spre deosebire de alte specialități, se aseamă oarecum cu pediatria și cu geriatrie, adică sunt specialități transversale, nu se ocupă de patologia unui aparat sau sistem în sine, cum ar fi nefrologia de rinichi și oftalmologia de ochi”, spune Prof. Dr. Gelu Onose, şeful secţiei clinice de recuperare neuromusculară Spitalul Clinic de Urgenţă Bagdasar Arseni.

Pe lângă programul ştiinţific şi orientat către binele pacienţilor, Congresul Aniversar Reunit de Medicină Fizică, de Recuperare și Balneoclimatologie marchează şi 25 de ani Institut Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie, dar şi 50 de ani de la înființarea Secției de Recuperare Neurologică.

„Acest congres al nostru într-adevăr, de aceea îi și spunem aniversar și reunit, pentru că, pentru prima oară, anvergura sa este mult sporită sub aspect, să zicem, și emoțional. Pe lângă ceea ce caracterizează orice congres, nu o reuniune de profesioniști în care se face schimb de bune practici, se, mă rog, distilează cele mai fezabile noutăți și realități și și realizări”, mai spune profesorul Onose.

La evenimentul care începe pe data de 2 iunie vor participa circa 600 de personalități prestigioase din domeniu, atât din țară cât și din străinătate.