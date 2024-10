Spectacol inedit în Delta Dunării. Soprana Irina Baianț și Orchestra Simfonică din București au cântat pentru campionii olimpici

Irina Baianţ, soprana româncă de renume internaţional, a cântat alături de Orchestra Simfonică din Bucureşti, chiar pe malul fluviului. FOTO: Antena 3 CNN

Delta Dunării a găzduit în acest weekend un spectacol unic. Irina Baianţ, soprana româncă de renume internaţional, a cântat alături de Orchestra Simfonică din Bucureşti, chiar pe malul fluviului.

Irina Baianț, una dintre cele mai apreciate soprane din România, a adus magia „Lacului lebedelor” chiar pe malul Dunării. Artista a interpretat rolul lui Odette, lebăda albă.

Irina Baianț - soprană: „Campioni pentru campioni, aşa este. Am şi eu micile mele reuşite cu care mă mândresc şi pentru care reprezint România foarte frumos în străinătate, aşa că putem considera că a fost o seară de campioni, între campioni, despre campioni, cu campioni.”

Cătălin Oprițoiu - Orchestra Simfonică București: „Este o onoare pentru noi să putem să-i felicităm pe cei care au adus bucurie întregii ţări. Din puţinul nostru sau din ce am fost noi învăţaţi să facem, am dăruit din toată inima şi tot sufletul celor care ne-au dat emoţii, satisfacţii, care ne fac să trăim pentru ei şi să ne dăm seama cât de multe valori are ţara asta şi cât de puţin sunt apreciaţi şi rar se văd.”

Totodată, evenimentul a devenit şi o gală a campionilor. Sportivii lotului olimpic de canotaj, alături de Elisabeta Lipa, au urcat pe scenă în aplauzele a sute de turişti.

Elisabeta Lipă, președinta Agenţiei Naţionale pentru Sport: „S-au derulat aşa în minte nişte imagini din tot acest an, un an foarte greu, dar foarte reuşit pentru sportul românesc şi ne dă speranţa, imboldul, motivaţia de a merge mai departe şi a pregăti şi mai bine următoarele jocuri olimpice şi aţi văzut aici au fost campioni olimpici, medaliaţi olimpici.”

Răzvan Voicu - reprezentant resort Delta Dunării: „A fost un vis să îi aducem pe toţi aici, în mijlocul naturii. Aici se ajunge doar cu barca, de la Murighiol, ai cam 50 de minute cu barca. Gândiţi-vă că am adus orchestra şi invitaţii noştri sportivi, în jur de 70, special pentru acest eveniment. Le-a plăcut şi lor această nebunie plăcută, aş putea să zic, iar pe viitor cred că o să continuăm tot în această zonă plăcută, operă şi muzică de calitate.”

Evenimentul vine ca o recunoaștere a performantelor artiştilor locali şi ale sportivilor medaliați la Jocurile Olimpice din acest an.