Aşa arată o erupție solară. Misiunea indiană de observare a Soarelui a publicat imagini inedite

Misiunea indiană de observare a Soarelui Aditya-L1 a transmis mai multe imagini cu erupţii solare înregistrate luna trecută, informează EFE, potrivit Agerpres.



Activitatea Soarelui a fost înregistrată cu ajutorul a două instrumente de teledetecţie aflate la bordul sondei spaţiale Aditya-L1 în săptămâna 8-15 mai, când au avut loc o serie de erupţii solare intense şi ejecţii de masă coronală, a precizat Organizaţia Indiene de Cercetări Spaţiale (ISRO) într-un comunicat.



Telescopul SUIT (Solar Ultraviolet Imaging Telescope) şi coronograful VELC (Visible Emission Line Coronagraph) au fost cele două instrumente care au captat imaginile - publicate luni de ISRO pe contul său de pe reţeaua X - care permit observarea diferitelor modificări ale câmpului magnetic.

Aditya-L1 Mission:

SUIT and VELC instruments have captured the dynamic activities of the Sun ? during May 2024.



Several X-class and M-class flares, associated with coronal mass ejections, leading to significant geomagnetic storms were recorded.



