Astronauții care s-au întors pe Pământ cu capsula Dragon Crew au fost duși la spital imediat după aterizare

Trei astronauţi ai NASA şi un cosmonaut rus au fost transportaţi la o unitate medicală locală „dintr-un exces de precauţie'' după ce au amerizat în Oceanul Atlantic în apropiere de Florida vineri dimineaţă, la finalul unei misiuni de aproape opt luni la bordul Staţiei Spaţiale Internaţionale (ISS), a anunţat agenţia spaţială americană, fără să ofere alte detalii, informează Reuters, citat de Agerpres.

Astronauţii NASA Matthew Dominick, Michael Barratt şi Jeanette Epps, precum şi cosmonautul rus Alexander Grebenkin „au fost transportaţi la o unitate medicală locală pentru o evaluare suplimentară'', a precizat NASA într-un comunicat după ce echipajul a revenit pe Terra la bordul unei capsule Crew Dragon a companiei SpaceX.

Splashdown confirmed! ✅#Crew8 has returned to Earth after their journey to the @Space_Station to conduct science and research. The crew safely splashed down off the coast of Florida at 3:29 a.m. ET on Friday, October 25.



