Imagini spectaculoase din prima misiune în jurul polilor Pământului. SpaceX a trimis în spațiu un militar cripto într-o capsulă Dragon

Compania lui Elon Musk, SpaceX, a publicat imagini spectaculoase de la bordul capsulei Dragon, care orbitează în jurul polilor Pământului.

„Este pentru prima dată când oamenii sunt pe orbită în jurul polilor Pământului”, a scris Musk, pe X.

Echipajul Fram2, numit astfel după o navă norvegiană folosită în expedițiile polare, a decolat, marți dimineața.

Fram2 - the first human spaceflight to explore Earth's polar regions - lifts off from pad 39A in Florida only 17 days after Falcon 9 successfully launched @NASA's Crew-10 to the @Space_Station pic.twitter.com/90AV1DBlPj