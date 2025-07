Atac armat la New York. Cel puțin patru morți într-o clădire de birouri din Manhattan

Un bărbat de 27 de ani, echipat cu vestă antiglonț și înarmat cu o pușcă de asalt M4, a deschis focul într-o clădire de birouri din Midtown Manhattan, New York, ucigând patru persoane, inclusiv un polițist aflat în afara serviciului, a anunțat luni seara poliția americană, citată de CNN. O a cincea victimă a fost rănită grav în atac, au mai spus oficialii.

Video-ul de mai jos, postat pe X, arată intervenția polițiștilor la clădirea de birouri unde a avut loc atacul armat.

At least four people are dead after a shooting in New York. New York City Police Commissioner Jessica S. Tisch stated that a gunman who opened fire in a Midtown Manhattan skyscraper, which houses the National Football League headquarters and offices of several prominent financial… pic.twitter.com/qaogO0AALE