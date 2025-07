Doi oameni au fost împușcați mortal la un cazino din Nevada. Poliția l-a prins viu pe trăgător

Două persoane au fost ucise şi cel puţin alte trei au fost rănite într-un atac armat produs la un cazinou din oraşul Reno, în statul american Nevada, relatează marți Agerpres citând presa internațională.

Atacul armat a avut loc în parcarea Grand Sierra Resort.

Un suspect a fost reţinut de ofiţeri ai Departamentului de Poliţie din Reno, conform unui comunicat al poliţiei.

Suspectul a fost spitalizat, a relatat CNN.

BREAKING: There are now 3 casualties from the mass shooting in Reno, Nevada. Authorities say the suspect approached the valet area and started firing at the victims.



The suspect had MULTIPLE magazines with him and took shots at officers. The officers were able to subdue the… https://t.co/sPYi6E8tt4 pic.twitter.com/Xit14sNnlg