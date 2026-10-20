O floare neagră, cu „coarne”, a apărut în mijlocul unei păduri verzi. A primit un nume de demon. Unde poate fi văzută

Thismia daemona. Foto: Profimedia Images

Aproape fiecare plantă care poate fi văzută într-o pădure este verde, deoarece pigmentul din frunze este cel care transformă lumina soarelui în hrană. Într-un parc național din vestul Thailandei, însă, botanicii au găsit o „floare a diavolului”, aproape complet neagră, cu „coarne”. Această plantă nu produce deloc hrană și trăiește cu zahăr preluat din ciupercile din sol, scrie Earth.com.

Cercetătorii de la Universitatea Chulalongkorn din Bangkok și de la Universitatea Prince of Songkla din Hat Yai au colectat planta din Parcul Național Thong Pha Phum, din provincia Kanchanaburi. Studiul complet a fost publicat în revista PhytoKeys.

Aceștia au descris-o pe baza a două eșantioane prelevate dintr-o singură populație, colectate la un interval de trei zile în luna mai 2025, și i-au dat numele de Thismia daemona. Numele speciei provine din latină, traducerea fiind „demon”, iar porecla care i s-a atribuit este „floarea diavolului”.

Are „trei „coarne”

Întreaga plantă are maximum 12,5 centimetri înălțime, iar floarea reprezintă majoritatea. Tubul său este de culoare maro închis până la negricios la exterior, cu șase creste care se întind de-a lungul lui.

Trei lobi exteriori groși cresc de la bază și poartă singura culoare strălucitoare a plantei, un portocaliu roșiatic.

› Vezi galeria foto ‹

Deasupra lor, un al doilea set se contopește într-o cupolă pe care botaniștii o numesc „mitră”. Din vârful acesteia cresc apendice subțiri, fiecare având o lungime de aproximativ 18-23 de milimetri.

În interiorul tubului, perișori albi translucizi acoperă barele jumătatea inferioară și o plasă fină jumătatea superioară. Șase stamine atârnă de margine pe filamente albastre transparente. Rădăcinile „florii diavolului” se ramifică în lobi scurti și rotunzi, în formă de coral.

„Având în vedere stilul său de viață ascuns, subteran și misterios de pe podeaua pădurii, echipa noastră a fost de acord în unanimitate că numirea acesteia „Thismia daemona” a surprins perfect esența sa enigmatică și diabolică”, a declarat Sahut Chantanaorrapint de la Universitatea Prince of Songkla.

Se hrănește cu ciuperci

Thismia daemona este un gen cu aproximativ 120 de specii acceptate, iar colecționarii le numesc „felinare de zână” datorită formei florii. Niciuna dintre ele nu produce clorofilă.

Majoritatea plantelor forestiere fac „schimburi” cu ciupercile. Planta furnizează zahărul pe care l-a produs din lumina soarelui, iar rețelele fungice înfășurate în jurul rădăcinilor sale furnizează apă și minerale în schimb.

Thismia daemona însă preia dioxidul de carbon și nu oferă nimic înapoi.

Ambele colecții provin din păduri montane inferioare cu bambus mic în subsol, la altitudini cuprinse între aproximativ 950 și 970 de metri deasupra nivelului mării. Neeranuch Taosiri a colectat primele plante pe 13 mai 2025, iar echipa s-a întors trei zile mai târziu pentru un al doilea set.

Acea înălțime este partea la care nu se așteptau. „Felinarele de zâne” apar de obicei în pădurile tropicale umede de câmpie.

„Găsirea speciei Thismia daemona în Parcul Național Thong Pha Phum a fost într-adevăr o mare surpriză. De obicei, speciile de Thismia sunt cunoscute ca fiind prezente în păduri tropicale joase perenament umede, însă această populație a fost descoperită într-o pădure montană veșnic verde, sezonieră, la o altitudine de aproape 1.000 de metri deasupra nivelului mării”, a spus Chantanaorrapint.

Cea mai apropiată rudă a „florii diavolului” trăiește în Borneo

Echipa a secvenționat cinci segmente de ADN din plantă, trei din nucleul celular și două din mitocondrii, apoi le-au comparat cu 27 de probe care acoperă 24 de specii de Thismia. Secvențele sunt stocate în GenBank.

Thismia daemona a aterizat într-un grup de opt numit secțiunea Geomitra, ai cărei membri au în comun rădăcini în formă de coral și cupola cu trei „coarne”.

Cea mai apropiată rudă a sa din acel arbore este Thismia betung-kerihunensis, care crește doar în Borneo și are o floare albastru-verzuie cu lobi exteriori subțiri.

„Floarea diavolului” se aseamănă mai mult cu Thismia limkokthayi din Pahang, Malaezia peninsulară. Această specie are același tub închis la culoare, dar cupola este aproape netedă, tubul nu are bare în interior, iar staminele sunt portocalii și negre, nu albastre.

„Floarea diavolului”, în pericol critic de dispariție

Fiecare plantă găsită până acum aparține unei singure populații, iar botaniștii au numărat mai puțin de 50. Suprafața pe care o ocupă nu depășește 5 hectare. Astfel, echipa a evaluat Thismia daemona ca fiind specie în pericol critic de dispariție conform criteriilor Listei Roșii IUCN. Aceasta este aceeași categorie acordată anul trecut și Thismiei selangorensis în Malaezia.

Terenul protejat nu este așa cum pare. Situl este o destinație populară pentru vizitatori, iar autorii au menționat traficul turistic regulat drept o amenințare la adresa habitatului.

Chantanaorrapint a spus că următorul pas aparține oamenilor care locuiesc în jurul parcului.

„Inspirarea populației locale să fie mândră de moștenirea lor naturală nu numai că protejează microhabitatul, ci susține și ecoturismul durabil, condus de comunitate”, a spus el.

Fructul este o capsulă în formă de cupă, iar în niciuna dintre colecții nu s-au găsit semințe, așa că modul în care specia ajunge pe noi teritorii rămâne o întrebare deschisă. La fel și distribuția sa generală.

Autorii au scris că ar putea crește și în alte părți ale vestului Thailandei și peste graniță, în Myanmar, oriunde crește același amestec de copaci montani veșnic verzi și bambus mic.