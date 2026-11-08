O teorie veche despre apariția vieții pe Pământ ar putea fi greșită. Ce se crede acum despre "seminţele vieţii"

2 minute de citit Publicat la 08:00 08 Noi 2026 Modificat la 08:00 08 Noi 2026

Planeta noastră ar fi fost lovită, în urmă cu peste patru miliarde de ani, de mai mult de 100.000 de comete. Foto: Getty Images

Teoria populară conform căreia cometele au fost cruciale în apariția vieții pe Pământ acum miliarde de ani ar putea fi greșită. Noi simulări realizate pe calculator arată că moleculele organice fragile transportate de aceste corpuri cerești ar fi putut fi distruse în momentul impactului cu planeta noastră, scrie CNN.

De-a lungul timpului, oamenii de știință au susținut ipoteza potrivit căreia cometele ar fi adus pe Pământ atât apă, cât și substanțe organice necesare apariției vieții. Această teorie datează cel puțin din 1961, însă cercetătorii au vrut să afle acum dacă ipotezele care o susțin sunt încă valabile.

Astfel, cercetătorii au folosit cele mai recente modele privind formarea și evoluția cometelor pentru a simula de 100.000 de ori condițiile vechi de pe Pământ.

Studiul a fost publicat miercuri în revista Scientific Reports.

Rezultatele arată că planeta noastră ar fi fost lovită, în urmă cu peste patru miliarde de ani, de mai mult de 100.000 de comete cu diametrul de peste 100 de metri. Totuși, simulările arată că majoritatea impacturilor ar fi fost prea puternice pentru ca moleculele organice să supraviețuiască.

„Având în vedere ceea ce știm despre mediile de suprafață de pe Pământul timpuriu, în medie, simulările noastre au constatat că nu au existat impacturi reușite”, a declarat autorul principal al studiului, Richard Anslow, care a efectuat studiul, în timp ce își finaliza doctoratul la Institutul de Astronomie al Universității Cambridge din Regatul Unit.

În 54% dintre simulări nu a avut loc niciun impact

Potrivit cercetătorilor, noul studiu a mai arătat că, într-adevăr, cometele conțineau cantități mari de molecule importante pentru apariția vieții, însă, cu toate acestea, viteza cu care se deplasau era mult prea mare pentru a le putea transporta intacte până la suprafața Pământului.

„Vitezele tipice ale acestor comete atunci când lovesc Pământul înseamnă că, de fapt, foarte puține, dacă nu chiar niciuna, ar fi putut transporta molecule organice intacte.

Prin urmare, cometele nu par să fi fost atât de utile pentru procesele chimice care au precedat apariția vieții, așa cum se credea până acum”, a mai adăugat cercetătorul.

Concret, oamenii de știință au mai explicat că, în 54% dintre simulări, nu a avut loc niciun impact, în timp ce în celelalte 46% a existat cel puțin o coliziune. Doar un număr foarte mic de simulări au indicat până la trei impacturi.

Astfel, după acest studiu, cercetătorii susțin că nu este exclusă posibilitatea ca o cometă să fi reușit totuși să aducă molecule organice intacte pe Pământ.

Însă, chiar și așa, un astfel de eveniment ar fi trebuit să aibă loc într-un loc cu condiții favorabile.

Potrivit autorului studiului, combinația acestor condiții face ca scenariul în care cometele au contribuit la apariția vieții pe Pământ să fie puțin probabil.