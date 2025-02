„Păianjeni zombi”, controlați de o ciupercă descoperită recent: Îi transformă în marionete înainte de a-i ucide

Pare a fi un coșmar - sau chiar ceva desprins din serialul și jocul video de succes The Last of Us: o ciupercă nouă care își transformă gazdele în „zombi”. Din fericire, până în prezent, aceasta a fost descoperită doar la păianjenii localizați în mai multe sisteme de peșteri de pe insula Irlanda, inclusiv în peșterile Whitefathers de la granița Fermanagh/Cavan, notează BBC.

Botezată după Sir David Attenborough, Gibellula attenboroughii a fost descoperită pentru prima dată în comitatul Down în timpul filmărilor pentru BBC Winterwatch în 2021.

Ciuperca schimbă comportamentul păianjenului, făcându-l să-și părăsească bârlogul sau pânza ascunsă pentru a muri într-o poziție expusă pe acoperișul sau pereții unei peșteri.

În acest scop, folosește dopamina, substanța chimică a creierului, pentru a determina păianjenul să favorizeze dispersarea sporilor fungici în detrimentul păstrării propriei vieți.

Oamenii de știință afirmă că acest comportament al ciupercii îl reflectă pe cel al furnicilor infectate cu ciuperci din genul Ophiocordyceps, semnalat anterior în pădurea tropicală atlantică din Brazilia.

Povestea „furnicilor zombi” a dus la apariția mai multor cărți cu tematica ciupercilor zombi, precum și a jocului video extrem de popular The Last of Us.

Jocul, care are loc într-o lume post-apocaliptică invadată de oameni zombi infectați cu ciuperci, a fost ulterior adaptat într-un serial TV premiat, cu Pedro Pascal și Bella Ramsey.

După ce a găsit ciuperca pe un păianjen din depozitul de praf de pușcă de la Castle Espie din comitatul Down, o echipă de oameni de știință condusă de Dr. Harry Evans de la Centre for Agriculture and Biosciences International (CABI) a început să caute mai multe exemplare.

Dr. Evans și echipa sa au apelat la ajutorul unui speolog - un explorator de peșteri - pentru a-și ajuta cercetările.

Această activitate i-a condus la concluzia că este vorba despre o ciupercă autohtonă specifică speciilor indigene de păianjeni care trăiesc în peșteri.

Ciuperca preferă habitatele create de om, cum ar fi canalizările, tunelurile și pivnițele.

Acesta a fost găsit pe două specii de păianjeni care ocupă diferite tipuri de medii în sistemele de peșteri.

Atât Metellina merianae (Tetragnathidae: Araneae), cât și Meta menardi sunt păianjeni de peșteră solitari, cu pânze orb sau circulare, care preferă locurile întunecate și umede.

Lucrările echipei Dr. Evans au fost publicate în revista Fungal Systematics and Evolution.

El a declarat că sunt necesare mai multe cercetări pentru a înțelege cum acționează ciuperca.

Dar ființele umane nu trebuie să își facă griji - cel puțin deocamdată.