Răsturnare de situație în rezolvarea misterului Pietrei de Altar de la Stonehenge. Teoria cercetătorilor tocmai a fost infirmată

2 minute de citit Publicat la 13:12 05 Noi 2026 Modificat la 13:12 05 Noi 2026

Piatra de Altar de la Stonehenge are șase tone. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Un nou studiu care analizează originile Pietrei de Altar (n.r. Altar Stone), blocul de piatră de șase tone de la Stonehenge, a infirmat teoria potrivit căreia aceasta ar proveni dintr-o anumită regiune a Scoției, transmite BBC.

Placa de gresie, cu o lungime de 4,9 metri, aflată în interiorul cercului de la Stonehenge, a fost considerată inițial ca provenind din Țara Galilor, până când un studiu mai recent a indicat că originea sa s-ar afla în nord-estul Scoției.

Cercetătorii au efectuat teste științifice în zona Bazinului Orcadian din Scoția, însă nu au reușit să identifice niciun loc din această regiune ale cărui caracteristici să corespundă cu cele ale pietrei.

Cu toate acestea, coordonatorul studiului, profesorul Duncan Pirrie de la Universitatea din South Wales, a declarat că cea mai recentă investigație i-a lăsat „mult mai bine pregătiți pentru a se concentra asupra zonelor cu cele mai mari șanse de a oferi un răspuns”.

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„Piatra este unică printre cele care se găsesc la Stonehenge”

Pirrie a afirmat că cea mai recentă lucrare a sa despre Piatra de Altar a „conturat cea mai clară imagine de până acum” și reprezintă „cea mai amplă investigație geologică realizată vreodată asupra Pietrei Altarului”.

Profesorul Nick Pearce de la Universitatea Aberystwyth, care a participat la cercetările anterioare, a declarat că „eliminarea potențialelor zone de proveniență este la fel de importantă ca identificarea unora noi”.

Expertul în geochimie a explicat: „Fiecare loc eliminat restrânge aria de căutare și ne aduce mai aproape de descoperirea originii Pietrei Altarului. Piatra este unică printre cele care se găsesc la Stonehenge, iar identificarea sursei sale ar oferi informații valoroase despre călătoria sa remarcabilă până în Câmpia Salisbury, în urmă cu mii de ani.”

Celebrul monument Stonehenge a fost construit în mai multe etape, de-a lungul a mii de ani

Celebrul monument din comitatul Wiltshire a fost construit în mai multe etape, de-a lungul a mii de ani, între 3000 și 1600 î.Hr. Cu toate acestea, nu toate pietrele folosite la ridicarea sa provin din această regiune.

Pietrele albastre de dimensiuni mai mici au parcurs aproximativ 225 de kilometri, venind din vestul Țării Galilor, iar cercetările sugerează că unele dintre ele au fost aduse direct de la un alt cerc de piatră.

Cel mai recent studiu a combinat noi observații cu analiza fragmentelor din Piatră Altarului păstrate în colecții muzeale. Cercetătorii au examinat structura, mineralele și compoziția acestora.

Studiul a fost publicat în revista științifică Journal of the Geological Society.