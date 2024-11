„A fost extrem de greu să joc momentul accidentului”. Ce spun actorii noului serial Netflix despre viața pilotului de F1 Aryton Senna

Noul serial despre viața legendarului pilot brazilian Ayrton Senna va fi lansat pe 29 noiembrie, pe Netflix.

Noul serial despre viața legendarului pilot brazilian Ayrton Senna va fi lansat pe 29 noiembrie, pe Netflix, iar așteptările fanilor Formulei 1 sunt deja foarte mari. Proiectul se axează pe cariera și rivalitatea intensă dintre Senna și Alain Prost. Gabriel Leone, îl joacă pe Ayrton Senna, și Matt Mella, îl interpretează pe Alain Prost.

Într-un interviu pentru Antena3CNN, cei doi actori au împărtășit detalii despre cum au ajuns să joace rolurile acestor piloţi, despre provocările întâmpinate pe platourile de filmare și despre emoțiile pe care le-au trăit în timpul realizării acestui proiect ambițios.

Gabriel Leone: "Am crescut cu poveștile lui Senna"

Gabriel Leone, actorul care îl interpretează pe Ayrton Senna, povestește că a crescut într-o perioadă în care Brazilia plângea pierderea unui erou național. "M-am născut în 1993, iar Senna a murit în 1994. Așa că am crescut într-o țară care simțea foarte mult lipsa lui", spune Leone.

"Știam despre Senna din poveștile familiei și ale prietenilor mei, despre marile sale victorii și, desigur, despre rivalitatea cu Prost, dar nu știam toate detaliile. Când am început documentarea pentru rol, am descoperit o poveste mult mai complexă și emoționantă decât credeam."

Matt Mella: "Rivalitatea dintre Senna și Prost a fost mult mai profundă decât mă așteptam"

Matt Mella, actorul francez care îl joacă pe Alain Prost, recunoaște că, deși era deja un fan al Formulei 1, nu cunoștea în detaliu rivalitatea dintre cei doi piloți. "Eram un fan al Formulei 1 și am început să mă uit la cursele din 2020, dar nu aveam o înțelegere profundă a ceea ce s-a întâmplat între Senna și Prost. Mi-am dat seama de amploarea rivalității lor doar în timpul documentării", explică Mella. "Este fascinant să vezi cum a evoluat această competiție între ei, ce le-a alimentat antagonismul și cât de mult respect au avut, în ciuda conflictelor."

Actorul care îl interpretează pe Alain Prost a povestit că a lucrat timp de 2 ani în Formula 1, chiar la echipa McLaren.

Secvențele emoționante care i-au marcat pe actori

Amândoi actorii au fost marcați de anumite momente din viața și carierea lui Ayrton Senna pe care au fost nevoiți să le aducă pe ecran. Gabriel Leone menționează o secvență din 1991, când Senna, deja triplu campion mondial, a câștigat pentru prima dată acasă, în Brazilia, în ciuda unor dificultăți tehnice majore cu mașina. "A fost un moment extrem de emoționant, iar pentru mine, ca actor, a fost un adevărat test fizic și emoțional", spune Leone. "Senna a reușit să câștige cu o mașină defectă și a fost o victorie uriașă pentru el, dar și pentru întreaga națiune braziliană."

În ceea ce îl privește pe Matt Mella, cel mai dificil moment a fost atunci când a trebuit să reconstituie accidentul fatal al lui Senna. "A fost extrem de greu să joc acel moment din perspectiva lui Prost. Nu e ușor să vezi accidentul lui Senna din rolul unui rival, chiar și știind că este o ficțiune", spune Mella. "A fost o scenă emoționantă și dificilă, dar, în același timp, o provocare importantă."

Pregătirea pentru roluri a fost intensă

Pentru a putea juca aceste personaje complexe, Gabriel Leone și Matt Mella au trecut printr-o pregătire intensivă. Leone a petrecut mai mult timp în Argentina, locul în care s-a filmat o mare parte din serial, și a studiat toate materialele disponibile despre Senna. "Am citit cărți, am vizionat documentare, am vorbit cu oameni care l-au cunoscut. Pregătirea a fost esențială pentru a înțelege nu doar omul din spatele pilotului, dar și emoțiile care îl ghidau pe Senna în tot ceea ce făcea."

La rândul său, Matt Mella a colaborat strâns cu echipa de producție și cu actorii pentru a înțelege mai bine rivalitatea dintre Prost și Senna. "Am învățat multe despre respectul care exista între cei doi, chiar și atunci când erau implicați într-o competiție acerbă. Această complexitate a relației lor este esențială pentru serial."

Ce să aștepte fanii de la acest serial?

Atât Gabriel Leone, cât și Matt Mella sunt încrezători că serialul va oferi publicului nu doar o reconstituire a momentelor de pe pistă, ci și o imagine mai personală și emoționantă a vieților celor doi piloți. "Senna nu a fost doar un pilot, ci un om cu o poveste de viață extraordinară", spune Gabriel Leone. "Sper ca serialul să adâncească conexiunea cu fanii care l-au iubit, dar și să prezinte povestea lui celor care nu l-au trăit pe viu."

"Acest serial ne amintește că Senna nu era doar un idol, ci un om cu o familie, cu emoții, cu sacrificii. A fost greu să ajungă la vârful Formulei 1, iar ceea ce l-a făcut cu adevărat special nu a fost doar talentul său de pilot, ci și determinarea și caracterul său", adaugă Matt Mella.

Pentru fanii Formulei 1 și ai lui Ayrton Senna, acest serial promite să ofere o poveste captivantă despre un erou al sportului, cu momente de neuitat și o privire sinceră asupra rivalității care a marcat o eră între doi dintre cei mai mari piloți ai tuturor timpurilor.