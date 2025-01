După ce a jucat în rolul Papei, Jude Law îl va interpreta pe Vladimir Putin într-un nou film

Jude Law a dezvăluit că îl va juca pe președintele rus la începutul carierei sale de șef al guvernului. Sursa foto: Gettyimages

Noul film în care Jude Law îl va interpreta pe Vladimir Putin se numește „The Wizard of the Kremlin”, va fi regizat de francezul Olivier Assayas şi se bazează pe romanul lui Giuliano da Empoli.

Cea mai recentă provocare cinematografică pe care Jude Law a acceptat-o este să îl interpreteze pe Vladimir Putin, iar prima lui reacție a fost: "O, Doamne, cum o să-l interpretez?"

Cum va reuşi actorul englez să intre în pielea controversatului președinte al Rusiei este un mister pe care nici măcar el nu știe încă să-l rezolve. Cert este că a acceptat propunerea regizorului francez Olivier Assayas. Filmul despre liderul rus se intitulează "The Wizard of the Kremlin", adică Vrăjitorul de la Kremlin şi va intra în producție în 2025.

Jude Law însuși a anunțat noul rol într-un interviu pentru Deadline, unul dintre principalele site-uri de informare de la Hollywood şi preluat de Rainews.

Actorul a dezvăluit că îl va juca pe președintele rus la începutul carierei sale de șef al guvernului. "Spun asta cu ezitare pentru că încă nu am început să lucrez la asta", a dezvăluit Law. "Vreau să spun, am făcut-o, dar în acest moment mi se pare un Everest de urcat, așa că sunt la poalele dealului privind în sus și mă gândesc: O, Doamne, de ce am spus da?" Disperarea, știe și el, este trecătoare. "De multe ori mă simt așa când spun da. Mă gândeam: "O, Doamne, cum voi juca asta?" Dar, în orice caz, este ceva ce trebuie să rezolv eu."

Filmul "Vrăjitorul de la Kremlin" este un film cu o distribuție prestigioasă. Se știa încă de anul trecut că Jude Law face parte din proiectul lui Assayas, dar până acum nu se precizase ce rol va juca. Filmul este adaptarea bestsellerului din 2022 cu același nume, scris de Giuliano da Empoli. Scriitorul italian este profesor de politică comparată la Institutul de Studii Politice din Paris.

Filmul urmărește un tânăr regizor, interpretat de Paul Dano, Vadim Baranov (inspirat de consilierul misterios din viața reală a lui Putin, Vladislav Surkov), enigmatica eminență cenuşie a lui Vladimir Putin, în timpul ascensiunii neașteptate la putere a "țarului" Rusiei post-sovietice.

Alicia Vikander, care a jucat recent alături de Law în Firebrand din 2023, Zach Galifianakis și Tom Sturridge completează distribuția thrillerului politic.

Jude Law a înregistrat un succes remarcabil când a jucat în cele două seriale regizate de Paolo Sorrentino, "The Young Pope" (2016) și "The New Pope" (2020), în care îl interpretează pe Pius XIII, un pontif imaginar foarte tradiționalist. Trecând de la Vatican la Kremlin, el se pregătește să joace un alt personaj de putere absolută și nemiloasă.