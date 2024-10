Fiica lui Clint Eastwood a fost arestată după ce şi-a agresat fizic iubitul. Avea răni evidente pe corp

Francesca, fiica actorului Clint Eastwood. Sursa foto: Instagram

Fiica legendarului actor Clint Eastwood a fost arestată sub acuzația de violență domestică gravă, după o ceartă cu iubitul ei, în Beverly Hills.

Incidentul a avut loc pe 12 octombrie când Francesca Eastwood şi iubitul ei se aflau într-o mașină în Beverly Hills. Totul a degenerat până la agresiune fizică, fapt care l-a determinat pe iubitul acesteia să sune la poliţie.

Francesca Eastwood, în vârstă de 31 de ani, a fost arestată pentru presupusa „agresiune - violență domestică / provocarea de leziuni corporale (abuz asupra soțului sau partenerului de viață).”

„Ofițerii au efectuat o investigație, iar pe baza declarațiilor și leziunilor, Francesca Ruth Fisher Eastwood din Los Angeles a fost arestată pentru violență domestică, și a fost plasată în închisoarea BHPD,” a spus locotenetul Andrew Myers de la Departamentul de Poliție din Beverly Hills, într-o declarație pentru cele două publicații marți, 15 octombrie.

Autoritățile nu au dezvăluit identitatea presupusei victime.

O sursă apropiată cazului a declarat că, odată ajuns, cuplul a fost interogat de agenţi. Declaraţiile sale iniţiale nu i-au permis actriţei să îşi dovedească nevinovăţia. De fapt, „partenerul ei era singurul cu răni evidente pe corp. Acesta este motivul pentru care Francesca a fost arestată şi acuzată de violenţă domestică”, precizează sursa, potrivit presei locale.

Cauțiunea actriței a fost stabilită la 50.000 de dolari, dar a fost plătită şi aceasta a fost între timp eliberată din închisoare. Ea urmează să se prezinte în fața instanței marți.

Contactată de presă, actriţa nu a făcut încă nicio declaraţie publică cu privire la acest caz. Ea pare să îşi continue viaţa ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat, conform numeroaselor postări pe care le-a făcut pe Instagram de la sfârşitul săptămânii. Comportamentul ei a împărțit fanii în două tabere.

„Presupun că ai postat asta chiar şi după ce ai fost arestată pentru violenţă domestică",

„Fă terapie şi asumă-ţi responsabilitatea pentru comportamentul tău”,

„Cum rămâne cu arestarea pentru violenţă domestică?", sunt câteva din comentariile la postările ei.

Nu este prima dată când fiica lui Clint Eastwood are probleme cu poliţia. Ea a mai fost arestată în 2015 fiind prinsă conducând sub influenţa alcoolului.

Francesca este a șaptea dintre cei opt copii ai lui Clint Eastwood. Ea a atras atenția publicului în 2012 când a apărut în reality show-ul E! Mrs. Eastwood & Company, care a urmărit viața ei de familie cu mama vitregă Dina și sora Morgan. De asemenea, a fost desemnată Miss Golden Globe în 2013.

De atunci, ea a apărut în filme precum Jersey Boys (2014), The Vault (2017), Old (2021) și Clawfoot (2023). Ea va juca și în cel mai recent film al tatălui său, Juror No. 2, care va fi lansat pe 1 noiembrie.