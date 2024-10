VIDEO. Pianist din Oradea, în Cartea Recordurilor pentru a patra oară: A reușit 500 de bătăi pe o clapă în 30 de secunde

Pianistul Thurzo Zoltan a reușit cel mai mare număr de bătăi pe o clapă în 30 de secunde. Sursa foto: Facebook/ Thurzo Zoltan

Pianistul Thurzo Zoltan din Oradea, deţinător al trei titluri Guinness World Records (GWR), a anunţat, marţi, că a reuşit un nou record mondial la pian, anume cel mai mare număr de bătăi pe o clapă în 30 de secunde, doborând cu cele 500 de bătăi ale sale recordul mondial stabilit de un tânăr japonez anul trecut, respectiv 495 de bătăi, potrivit Agerpres.

La 41 de ani, pianistul orădean va deveni, după certificarea Guinness, singurul muzician din lume cu patru recorduri mondiale. Întreaga documentaţie, la care se lucrează în prezent, va fi expediată în cursul acestei săptămâni către sediul GWR din Londra.

Pianistul a precizat că e o mare bucurie să anunţe această performanţă, realizată în 23 octombrie, la un an de la moartea mamei sale şi dedicată acesteia. Thurzo Zoltan a reuşit această nouă performanţă în casa familiei din Biharia, pe un pian Ritmuller Grand Piano 188, primit din partea antreprenorului Bene Lorand, în valoare de 17.000 de euro, dar calibrat la Hamburg astfel încât să aibă capacităţile unui pian Steinway (cunoscută companie germano-americană), care costă 220.000 de euro.

"Este cel mai performant pian din judeţul Bihor", a subliniat Thurzo Zoltan.

„Oradea poate deveni un oraş al recordurilor Guinness"

Mai bine de un an a durat pregătirea fizică pentru acest nou record, cu câte o zi de "clăpăcit", urmată de una-două zile pentru studiu muzical şi refacere musculară.

Conform reglementărilor Guinness, validarea acestui record necesita şi prezenţa unor experţi în muzică, observatori independenţi, dar şi arbitri oficiali de sport, deoarece, oarecum, acest record este legat mai degrabă de sport decât de o performanţă artistică, luând în calcul că recordul în sine consta în viteză.

"Doborând şi acest record, Oradea poate deveni un oraş al recordurilor Guinness" a declarat marţi, în conferinţă de presă, pianistul, alături de câţiva membri ai echipei sale care i-au supervizat încercarea reuşită: flautistul David Borzasi, pentru expertiza muzicală, muzicianul Andrei Seindler ca martor, fotograful şi artistul multimedia Ovi D. Pop, pentru înregistrări.

Thurzo Zoltan mai are trei realizări înscrise în Cartea Recordurilor

Din echipa de supervizare, alcătuită din 17 persoane, personalităţi de talie internaţională, au mai făcut parte arbitrii Octavian Şovre şi Marius Omuţ, care s-au antrenat inclusiv înaintea concertului din 23 octombrie pentru acest moment.

"Am spus că un record Guinness nu poate fi realizat decât în prezenţa unor oameni de valoare. Domnul Andrei Seidler are orchestră, este muzician recunoscut; David Borzasi este un foarte bun flautist; Ovi D. Pop este cel mai premiat fotograf din Oradea, iar arbitrii sportivi, iarăşi, sunt foarte cunoscuţi. Am spus că, la nivel de Guinness, avem nevoie de oameni cu reputaţie bine clădită pe cont propriu, care, împreună, să promovăm judeţul Bihor", a afirmat pianistul.

Fără să aibă sprijin din partea vreunei autorităţi, Thurzo Zoltan strânge donaţii şi banii câştigaţi de el în concerte ca să cumpere o clădire de patrimoniu din centrul Oradiei pentru viitorul Muzeu al Muzicii. Familia sa deţine, de mai multe generaţii, documente importante privind viaţa muzicală a oraşului. Muzeul ar urma să fie unul atipic, neconvenţional, care să cuprindă pe lângă documente de arhivă de o valoare deosebită, provenind din tezaurul familiei, şi o sală de concerte multifuncţională numită "Guiness Hall".

Thurzo Zoltan a reuşit să se înscrie, până acum, de trei ori în Cartea Recordurilor cu concertul la cea mai mare altitudine pe Muntele Everest (la 5325,77 metri), cu cel mai lung concert-maraton din lume, de 130 de ore şi concertul la cea mai mare altitudine din lume (5798,51 metri, în vârful Umling La Pass din India). Pianistul a anunţat că se opreşte aici cu demersurile pentru a intra în Cartea Recordurilor.