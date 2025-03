De la om al străzii, la vedetă, aproape peste noapte: Cum i-a schimbat muzica viața unui tânăr care dormea în mașini: „E nebunesc”

Alex Warren a ajuns să fie în topurile muzicale din mai multe țăr. FOTO: Getty Images

După o copilărie grea, în care și-a pierdut tatăl și a fost dat afară din casă de mama sa, fiind nevoit să doarmă în mașinile prietenilor, cântărețul american Alex Warren a ajuns să fie în topurile muzicale din mai multe țări, transmite BBC.

„Ordinary”, un cântec pe care l-a scris pentru soția sa, Kouvr, după nunta lor de anul trecut, este pe primul loc în topurile muzicale din șase țări diferite.

Mai are două piese în Top 40 din Marea Britanie, iar turneul său are un succes tot mai mare, organizatorii fiind nevoiți să suplimenteze numărul de bilete, din cauza cererii mari.

„Toate acestea se întâmplă foarte repede. Am scris „Ordinary” abia acum trei luni. Sincer, sunt uimit”, spune el.

Dar tânărul de 24 de ani nu a apărut de nicăieri.

Este unul dintre fondatorii „Hype House”, un grup de tineri care au creat un concept inedit pe internet, locuind cu vedete într-o casă, unde făceau farse, le filmau și le postau pe internet.

Oamenii ar putea să creadă că este unul dintre obișnuiții influencerii care încearcă să pătrundă în industria muzicală. Este o acuzație de care este conștient și pregătit.

„Totul este al meu”

„Am urmărit o mulțime de oameni, o mulțime de TikTokeri, făcând muzică și nu a avut niciun sens. A fost doar ceva ce au decis să facă, dar eu am vrut să scriu despre lucruri reale. Nimeni altcineva nu poate cânta piesele mele. Totul este al meu”, a povestit el.

Cântecele sale sunt extrem de sincere, bazându-se pe copilăria sa dificilă și pe povestea de dragoste cu Kouvr.

Tatăl său a murit când avea nouă ani, după o lungă luptă cu cancerul la rinichi. După tragedie, mama lui s-a refugiat în alcool.

„Fiecare persoană care se luptă cu dependența are nevoie de cineva pe care să-l învinovățească, în afară de ei înșiși, iar eu am devenit acea persoană”, spune el.

Când avea 18 ani, mama lui l-a dat afară din casă. Era falit și fără adăpost. Prietenii îl lăsau să doarmă în mașinile lor, dar niciodată în casele lor, pentru că mama lui îi convinsese pe părinți că este o influență negativă pentru ceilalți.

În aceeași perioadă, un prieten i-a făcut cunoștință cu Kouvr Annon, un model de pe Instagram.

„Ne-am înțeles imediat. Am simțit că pot să-i spun totul, imediat după prima noastră conversație”, spune el.

În patru luni, Kouvr și-a părăsit familia din Hawaii, a zburat în California și a început să locuiască cu Warren într-o mașină.

Când au început să posteze videoclipuri cu povestea lor de dragoste online, oamenii au vrut să vadă mai multe. Într-un interval de șase luni, Warren a câștigat peste un milion de urmăritori pe YouTube.

„Când am primit primul cec de 2.000 de dolari într-o lună, mi-am spus: 'Doamne, asta îmi va schimba viața'”, își amintește el.

Ulterior, el și-a folosit banii pentru a crea conceptul „Hype House”, în 2019. Cu toate că a fost un succes, nu a durat mult, iar grupul s-a destrămat.

Warren spune că nu a făcut niciodată bani din „Hype House”, iar ulterior și-a vărsat frustrările în muzică.

„Fără toate aceste traume nu aș fi avut aceste cântece”

Warren a visat la o carieră muzicală cu mult înainte de a intra în Hype House. Pe vremea când TikTok se numea Music.ally, și-a creat chiar și un cont pentru a-și împărtăși melodiile cu ceilalți.

„Nu am vrut să postez pe contul meu principal, pentru că eram îngrozit să nu eșuez. Când eram copil, oamenii mă hărțuiau pentru că cântam și făceam spectacole de talente și dedicam cântece prietenei mele din clasa a cincea. Așa că am postat pe un cont aleatoriu pe care l-am creat și m-am filmat cântând pe toaletă pentru că am vrut să arăt că nu o iau în serios. Și a doua zi, m-am trezit și am avut 10 milioane de vizualizări”, a mai spus el.

Prima sa lansare a fost „One More I Love You” din 2021, un cântec pe care l-a început când avea 13 ani.

„Fără toate pierderile, toate traumele, toate lucrurile din viața mea, nu aș avea aceste cântece. Nu aș avea mijloacele de a-i ajuta pe cei 5.000 de oameni care vin la spectacol în seara asta, nu aș putea să-mi întrețin viitoarea familie cu soția mea. Și cred că toate acestea sunt lucruri care sunt menite să se întâmple sau se pot întâmpla dacă fac alegerile corecte. Știi, aș fi putut alege să mă droghez și să fiu o persoană rea, dar am ales această cale. Este cel mai nebunesc lucru”, a mai spus el.