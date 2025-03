Dawn Robinson, fostă membră a trupei En Vogue, dezvăluie că trăiește în mașină de ani de zile. Foto: Getty Images

Dawn Robinson, una dintre membrele fondatoare ale celebrei trupe R&B En Vogue, a dezvăluit că locuiește în mașină de mai mulți ani, potrivit The Guardian.

Într-un videoclip postat pe rețelele sociale, artista a explicat că a fost nevoită să se mute în mașină în timpul pandemiei. Cu timpul, acest stil de viață a devenit o alegere conștientă pentru ea.

„Nu este vorba despre ‘Săraca Dawn, trăiește în mașină, e groaznic, vai de mine’”, a spus Robinson în videoclipul de aproape 20 de minute. „Învăț cine sunt. Mă descopăr ca persoană, ca femeie.”

Deși nu a oferit multe detalii, cântăreața a povestit că, în 2020, după o perioadă petrecută cu părinții săi în Las Vegas, relația cu mama ei s-a deteriorat, iar acest lucru a determinat-o să înceapă să doarmă în mașină.

Inițial, a stat în mașină timp de o lună, după care s-a mutat la un manager din Los Angeles. Totuși, acesta nu a avut loc pentru a o găzdui pe termen lung, așa că i-a plătit un hotel, iar Robinson s-a temut că el nu va putea susține această cheltuială pe termen lung.

„I-am spus într-o zi asistentei mele: ‘Am început să cercetez stilul de viață al celor care trăiesc în mașini’”, a declarat artista. „Mi-a plăcut ce am descoperit.”

Deși prima noapte petrecută în mașină a fost „înfricoșătoare”, Robinson a învățat rapid cum să se simtă în siguranță. A descris primul apus de soare privit din mașină drept „minunat”.

„Mă simțeam atât de liberă, ca și cum aș fi într-o excursie cu cortul”, a spus ea. „A fost decizia corectă, nu am regretat-o.”

Potrivit datelor furnizate de Los Angeles Homeless Services Authority, peste 40% dintre persoanele fără adăpost din comitatul Los Angeles locuiesc în vehicule (mașini, dube sau rulote). De asemenea, Institutul pentru Studii de Transport al Universității din California, Los Angeles subliniază că există foarte puține cercetări despre această populație numeroasă și în continuă creștere.

Dawn Robinson a devenit celebră la începutul anilor ’90, alături de Terry Ellis, Cindy Herron și Maxine Jones, ca parte a trupei En Vogue. Grupul a devenit unul dintre cele mai de succes din istorie, vânzând peste 20 de milioane de albume și obținând șapte nominalizări la premiile Grammy. Printre hiturile lor se numără "Free Your Mind", "Don’t Let Go (Love)", "Giving Him Something He Can Feel" și "Hold On". Revista Billboard le-a clasat pe locul al doilea în topul celor mai de succes trupe feminine ale anilor ’90.