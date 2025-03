Kanye West vrea să se mute în UE și să devină antreprenor în România. Se simte neînțeles în SUA

Aşa au apărut Kanye West şi soţia lui, Bianca Censori, pe 23 februarie 2024 la Săptămâna modei de la Milano. Sursa foto: Getty Images

Kanye West vrea "să se mute în Europa şi să o ia de la zero", iar România este inclusă în planul său, au scris jurnaliştii ediției americane a publicației The Sun. Un prieten al rapperului american a spus că acesta se simte "neînţeles" şi "nerespectat" în Statele Unite ale Americii, potrivit sursei citate. În plus, el a dezvăluit câteva dintre intenţiile cântăreţului.

Kanye West îşi doreşte "să se mute în Europa şi să o ia de la zero"

În vârstă de 47 de ani, Kanye West simte că viitorul său în America de Nord este "limitat" din cauza numeroaselor controverse care i-au afectat serios cariera muzicală, dar şi afacerile, a declarat unul dintre apropiaţii săi pentru ediția americană a publicației The Sun.

Luna trecută, celebrul rapper american a fost în mijlocul unui scandal, după ce a anunţat că vinde pe site-ul său, Yeezy, tricouri pe care este imprimată svastica. Tot atunci au apărut şi zvonuri despre un posibil divorţ de soţia lui, Bianca Censori.

"Ye simte că prezentul și viitorul sunt limitate în multe feluri în SUA. El este în căutarea unei soluții pentru a-și dezvolta afacerile și viața. El vizează Europa pentru că o vede ca un loc în care poate fi cu adevărat el însuși și se poate simți apreciat", a dezvăluit sub protecţia anonimatului un apropiat al artistului pentru jurnaliştii ediției americane a publicației The Sun.

Mai mult, cei de la The U.S. Sun au scris la începutul acestei săptămâni despre problemele care se ţin lanţ de Kanye West: a pierdut mai multe contracte din cauza apariţiilor atipice şi a unor declaraţii șocante despre Hitler şi evrei. O biserică pe care o deținea şi care valora 1,5 milioane de dolari a ars complet.

Letonia, România, Slovacia, pe lista ţărilor în care ar vrea să se mute Kanye West

De-a lungul timpului, rapperul american Kanye West a încercat să susţină concerte în mai multe ţări din Europa, însă, autorităţile, au respins propunerile sale. Este vorba despre Italia, Franța și Rusia. În vara lui 2024, el a fost într-o vizită privată la Moscova.

Celebrul artist nu se simte însă descurajat şi, potrivit presei de peste ocean, el încearcă să obțină o viză în Uniune Europeană. În plus, Kanye West explorează posibilitatea de a obține cetățenia italiană prin soția sa, Bianca Censori, care are legături cu acest stat.

Jurnaliştii de la The U.S. Sun au mai relatat că artistul se gândeşte la aplicarea pentru vize de afaceri sau antreprenoriat în Letonia, România și Slovacia.

"El vede UE ca următoarea sa oază de libertate și antreprenoriat", a mai declarat prieteul lui Kanye West.

Jurnaliştii publicaţiei din America au stat de vorbă cu un consultant european de investiții și administrație, care a susţinut că i s-a cerut să exploreze "oportunități" pentru rapperul Kanye West.

"Orice țară europeană îi acordă viză sau cetățenie, el o va accepta. Simte că nimeni din SUA nu mai vrea să lucreze cu el. Este frustrat, dar nu vrea să rămână inactiv. Este obsedat de Europa și va face tot posibilul pentru a se muta acolo", a explicat consultantul.

Kanye West s-a căsătorit cu arhitecta de origine australiană Bianca Censori în decembrie 2022, la o lună după ce divorțul lui de Kim Kardashian a fost finalizat. Rapperul american are patru copii fosta soţie şi stabilit un acord de co-parenting care pare tot mai tensionat în ultima vreme.