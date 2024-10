Ținutele purtate de „îngerii” de la Victoria's Secret Fashion Show 2024. Adriana Lima, apariție spectaculoasă după 6 ani de pauză

Victoria Secret Fashion Show 2024, 15 octombrie. Sursă foto: Getty Images

Marți seară, Victoria's Secret Fashion Show și-a readus aripile de înger la New York pentru prima sa prezentare după 6 ani de pauză. Modelele - inclusiv veteranele Gigi Hadid, Tyra Banks, Candice Swanepoel, Barbara Palvin, Behati Prinsloo, Ashley Graham, Adriana Lima și Alessandra Ambrosio - au prezentat cea mai recentă colecție a mărcii de lenjerie intimă, notează Elle.

Acest eveniment marchează o reinventare a edițiilor anuale, la câțiva ani după ce compania a suferit unele schimbări majore. În august, un reprezentant Victoria's Secret a declarat pentru People că „Victoria's Secret Fashion Show 2024 va oferi exact ceea ce clienții noștri au cerut - glamour, podium, modă, distracție, aripi, divertisment - toate printr-o lentilă puternică și modernă care reflectă cine suntem astăzi. Suntem încântați să împărtășim o articulare condusă de femei a acestei proprietăți iconice în cursul acestui an!”

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Brandul le-a chemat pe Tyla, Lisa și Cher să cânte în timpul spectacolului, primul său lineup exclusiv feminin. De asemenea, a împărtășit că look-urile de pe podium vor fi disponibile la vânzare imediat pe site-ul web al companiei, în aplicație, în magazine selectate și în magazinul Amazon Fashion al brandului.

Adriana Lima și-a pus din nou aripile pentru prima dată în șase ani. Supermodelul brazilian și îngerul veteran, în vârstă de 43 de ani, a pășit în întoarcerea Victoria's Secret Fashion Show pe 15 octombrie. Ea a uimit mulțimea într-un sutien și lenjerie strălucitoare, mâneci în carouri și pantaloni asortați, plus aripi roz VS, notează People.

Victoria's Secret a anunțat întoarcerea „îngerului păzitor” la spectacol într-o colaborare Instagram reel cu ea. Lima i-a spus unui șofer de taxi care este destinația ei: „Acasă. Mă duc acasă”, imitând o scenă din filmul How to Be Single. „Poți să mă duci la show-ul Victoria's Secret?”