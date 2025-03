Un celebru actor sud-coreean rămâne fără haine Prada și cosmetice din cauza unei relații controversate cu o actriță găsită moartă

Mai multe branduri internaționale, printre care și casa de modă de lux Prada, au rupt legăturile cu actorul sud-coreean Kim Soo Hyun, în urma unei controverse recente legate de natura relației sale cu actrița Kim Sae-ron. FOTO: Getty Images

Mai multe branduri internaționale, printre care și casa de modă de lux Prada, au rupt legăturile cu actorul sud-coreean Kim Soo Hyun, în urma unei controverse recente legate de natura relației sale cu actrița Kim Sae-ron, găsită moartă în casă luna trecută, scrie CNN.

Kim Soo Hyun, unul dintre cei mai apreciați actori din Coreea de Sud, a fost acuzat într-un material publicat de un canal YouTube cunoscut pentru conținut politic că ar fi avut o relație cu Kim Sae-ron încă de pe vremea când aceasta era minoră. Actorul a negat ferm acuzațiile, prin intermediul agenției sale, Goldmedalist, care a declarat că relația dintre cei doi a avut loc doar atunci când amândoi erau deja adulți, conform publicației sud-coreene Chosun Ilbo.

Deși CNN a încercat să contacteze agenția Goldmedalist prin mai multe apeluri și e-mailuri, nu a primit niciun răspuns. Kim Sae-ron fusese și ea reprezentată de aceeași agenție, dar contractul ei nu a fost reînnoit în 2022.

Actrița a fost găsită decedată în propria locuință în februarie, la aproape doi ani după ce se retrăsese din viața publică, în urma unui incident rutier grav. În 2022, Kim Sae-ron a fost condamnată pentru conducere în stare de ebrietate, după ce a provocat daune materiale într-un accident petrecut în Seul. În 2023, instanța a decis o amendă de aproximativ 14.000 de dolari, iar actrița a evitat o condamnare cu închisoarea. Poliția a declarat că nu există suspiciuni privind o infracțiune în cazul decesului, dar investigația este în desfășurare.

Controversa recentă a avut un impact imediat asupra carierei lui Kim Soo Hyun

Prada, care îl desemnase ambasador al brandului abia în decembrie anul trecut, a confirmat că parteneriatul a fost întrerupt. „Colaborarea dintre Prada și Kim Soo Hyun a fost încheiată de comun acord”, a declarat compania într-un comunicat pentru CNN.

Și alte branduri i-au urmat exemplul. Dinto, un cunoscut brand sud-coreean de cosmetice, a anunțat luni pe Instagram că a decis să rezilieze contractul de publicitate cu actorul. Compania a invocat „controversa recentă” și a precizat că, după ce a analizat declarațiile agenției lui Kim Soo Hyun, a considerat imposibilă continuarea colaborării.

Potrivit Chosun Ilbo, mai multe companii locale au început să elimine imaginile actorului din materialele promoționale. Înainte de izbucnirea scandalului, Kim era imaginea a peste 10 branduri, fiind una dintre cele mai populare vedete din Coreea de Sud, cu o bază solidă de fani atât la nivel național, cât și internațional. El este cunoscut pentru rolurile sale din producții de succes precum „It’s Okay to Not Be Okay” și „My Love from the Star”.

Marți, avocații familiei lui Kim Sae-ron au emis o declarație pentru CNN, acuzându-l pe Kim Soo Hyun că ar fi făcut „declarații false” și că astfel a provocat „suferință suplimentară”. Familia a mai adăugat că ia în considerare opțiunea de a intenta o acțiune în justiție.

Kim Soo Hyun e considerat cel mai bine plătit actor de televiziune din Coreea de Sud

Potrivit surselor din industrie (Forbes Korea, SCMP, Variety), Kim Soo Hyun câștigă între 200.000 și 300.000 de dolari per episod în seriale TV – o sumă record pentru piața sud-coreeană.

Într-un serial de 16 episoade, poate ajunge să câștige cu ușurință 4–5 milioane de dolari.

La aceste sume s-au adăugat e adaugă contracte de publicitate (a reprezentat branduri precum Prada, Coca-Cola, Samsung, Calvin Klein, Dinto etc.), ceea ce îl face unul dintre cei mai bine plătiți ambasadori de brand din Asia.

Presiuni pe vedetele din Coreea de Sud

Moartea actriței Kim Sae-ron a generat un val de empatie la nivel național și a readus în prim-plan discuțiile legate de presiunea intensă pusă pe vedetele din Coreea de Sud. Cultura celebrității din această țară este binecunoscută pentru așteptările extrem de stricte privind imaginea și comportamentul public al starurilor. Chiar și gesturi precum fumatul sau consumul de alcool pot genera reacții negative severe din partea opiniei publice.

De altfel, Coreea de Sud s-a confruntat cu mai multe tragedii în ultimii ani, implicând figuri tinere din lumea K-pop sau K-drama, precum cântăreața și actrița Sulli, artistul Goo Hara, Moon Bin din trupa ASTRO sau actorul Song Jae-lim. În toate aceste cazuri, presiunea psihologică și hărțuirea online au fost considerate factori agravanți.