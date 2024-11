Oboseala la locul de muncă ne poate face incapabili să ne controlăm emoțiile, arată un studiu. Ce este „epuizarea ego-ului”

Oamenii de știință spun că exercitarea autocontrolului poate epuiza părți ale creierului. Sursa foto: Getty Images

Munca îndelungată poate duce la probleme de moderare a comportamentului din cauza „epuizării ego-ului”, arată un studiu, citat de The Guardian.

Dacă o zi grea la birou vă face morocănos și necooperant, s-ar putea să aveți o scuză: oamenii de știință spun că exercitarea autocontrolului poate epuiza părți ale creierului legate de luarea deciziilor și controlul impulsurilor, lăsându-vă mai puțin capabil să vă gestionați comportamentul față de ceilalți.

Cercetătorii spun că rezultatele lor sunt legate de teoria „epuizării ego-ului ” - o idee controversată în psihologie conform căreia voința este o resursă limitată care se epuizează prin efort.

Rezultatele, adaugă ei, sugerează că ar fi mai bine să luați o pauză după o zi de efort mental înainte de a vă angaja în alte sarcini.

Nu purtați discuții importante dacă vă simțiți epuizați

„Dacă doriți să aveți o discuție cu partenerul dvs. și simțiți că sunteți epuizat mental, nu o faceți”, a declarat Erica Ordali, primul autor al studiului de la IMT School for Advanced Studies Lucca, în Italia. „Ia-ți timp. Fă-o în altă zi”.

Deși ideea de epuizare a ego-ului există de zeci de ani, aceasta a fost criticată, unele studii nereușind să reproducă rezultatele. Ordali, cu toate acestea, a remarcat că un factor important ar putea fi faptul că sarcinile utilizate în aceste studii pentru a slăbi autocontrolul durează adesea doar 10 minute.

Scriind în Proceedings of the National Academy of Sciences, Ordali și colegii săi au raportat modul în care au explorat impactul unei durate mai lungi, cerând unui număr de 44 de participanți să întreprindă diverse activități pe calculator timp de 45 de minute, inclusiv vizionarea de clipuri video emoționante.

În timp ce jumătate dintre participanți au fost rugați să utilizeze autocontrolul în timpul activităților, de exemplu să nu își arate emoțiile ca răspuns la videoclipuri, celălalt grup nu a trebuit să exercite autocontrol.

Fiecare participant a fost echipat, de asemenea, cu o cască cu electroencefalogramă (EEG), permițând cercetătorilor să le măsoare activitatea cerebrală.

Printre alte rezultate, echipa a constatat că participanții la grupul de autocontrol au prezentat creșteri ale activității undelor cerebrale delta în zonele cortexului prefrontal legate de luarea deciziilor și controlul impulsurilor, comparativ cu activitatea lor cerebrală la începutul activităților. Nici o astfel de schimbare nu a fost observată pentru celălalt grup.

În mod crucial, a spus Ordali, undele delta sunt observate de obicei în timpul somnului, mai degrabă decât în timpul trezirii - ceea ce sugerează că unele părți ale creierului au „ațipit” în cazul participanților care și-au exercitat autocontrolul.

Jocul de cooperare „șoimi și porumbei”

Apoi, echipa a cerut ambelor grupuri să ia parte la o serie de jocuri, inclusiv unul cunoscut sub numele de „șoimi și porumbei”, în care indivizii trebuiau să decidă dacă să coopereze pentru a împărți resursele sau să se comporte într-un mod ostil pentru a le asigura.

Rezultatele arată că 86% dintre participanții cărora nu li s-a cerut să exercite autocontrol la începutul studiului s-au comportat ca porumbeii, angajându-se într-o cooperare pașnică. În schimb, procentul a fost de doar 41% în rândul participanților cărora li s-au dat inițial sarcini de autocontrol, ceea ce sugerează că aceștia au avut tendința de a se comporta ca niște șoimi.

Echipa nu a constatat nicio diferență în ceea ce privește jocurile care au examinat preferințele sociale generale ale participanților, cum ar fi gradul de altruism al acestora.

Echipa a împărțit apoi alți 403 participanți în două grupuri și a repetat studiul, dar fără a înregistra activitatea cerebrală a participanților. Din nou, participanții cărora li s-a cerut să dea dovadă de autocontrol s-au comportat ulterior mai agresiv.