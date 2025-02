Fenomen ciclonic rar surprins din satelit. Trei furtuni tropicale s-au unit deasupra Pacificului de Sud și se manifestă toate simultan

Trei cicloane tropicale s-au format deasupra Pacificului de Sud, imaginile fenomenului rar fiind surprinse din satelit, scrie The Guardian.

Cicloanele tropicale Rae, Seru și Alfred s-au format pe parcursul a cinci zile și încă se manifestă în largul coastei de est a Australiei și la aproximativ 8.000 de kilometri în Pacific, unde sezonul ciclonic atinge apogeul.

Ultima dată când s-au format trei astfel de furtuni în Pacificul de Sud a fost în ianuarie 2021, când Lucas, Ana și Bina s-au manifestat simultan, a declarat Brian Tang, profesor de științe atmosferice la Universitatea din Albany.

Oamenii din statul Queensland din nordul Australiei au urmărit cum furtuna Alfred, care s-a format luni, s-a intensificat până la nivelul unei furtuni de categoria a treia și a dus la rafale de vânt de 185 km/h în Marea Coralilor.

#Alfred, #Seru, #Garance and #Honde make up the parade of #Cyclones in the Southern Hemisphere currently. It is peak season afterall. #wxtwitter pic.twitter.com/mvDGNcEHaw