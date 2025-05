Cel mai tânăr ministru din istoria Botswanei. Lesego Chombo e Miss World Africa 2024, avocat și nu îl întâlnise pe președinte înainte. FOTO Instagram

La doar 26 de ani, Lesego Chombo, deținătoarea titlurilor Miss Botswana 2022 și Miss World Africa 2024, a fost numită în noiembrie ministru pentru Tineret și Egalitate de Gen în guvernul condus de Duma Boko, devenind astfel cea mai tânără membră a cabinetului din istoria Botswanei, scrie BBC. Înfiinţând o fundaţie caritabilă şi pledând pentru incluziunea tinerilor şi egalitatea de gen, Chombo are misiunea de a diversifica o economie excesiv dependentă de diamante și de a diminua corupția endemică, într-o ţară unde 60% din populaţie are sub 35 de ani şi rata şomajului atinge 28%.

Lesego Chombo a câștigat titlurile Miss Botswana 2022 și Miss World Africa 2024, este avocat, a înființat propria fundație caritabilă și, în noiembrie, a intrat în istorie devenind cea mai tânără ministră din Botswana.

Avea doar 26 de ani la momentul respectiv și l-a impresionat pe noul președinte al Botswana, Duma Boko, a cărui coaliție Umbrella for Democratic Change (UDC) a obținut o victorie zdrobitoare, înlăturând partidul aflat la guvernare de 58 de ani.

A fost o transformare seismică în politica acestei națiuni bogate în diamante din sudul Africii, iar Boko, un avocat de 55 de ani, format la Harvard, a trecut rapid la treabă. Prioritatea sa principală, a spus el înainte de învestitură, era să transforme o economie mult prea dependentă de diamante și să-i transforme pe tineri în soluție – „să devină antreprenori, să se angajeze singuri și să angajeze alții”. Pentru asta avea nevoie de un ambasador potrivit și Lesego Chombo era alegerea ideală: o tânără deja implicată într-o serie de cauze sociale. Astfel, a fost numită ministră pentru Tineret și Egalitate de Gen.

„Nu am fost niciodată mai mândră că sunt tânără”, a declarat ea pentru BBC, la sediul ministerului din Gaborone. „Sunt o tânără din Botswana, pasionată de dezvoltarea tinerilor, de egalitatea de gen și de bunăstarea copiilor”.

Tânăra nu a candidat pentru a deveni deputată — face parte din Parlament printr-o procedură specială de numire, fiind una dintre cele doar șase femei din Adunarea Națională, formată din 69 de membri. Chombo a spus că atât alegerea ca deputată, cât și numirea ca ministră au fost pentru ea o surpriză totală.

„Am fost desemnată de un președinte pe care nu-l întâlnisem niciodată înainte”, a mărturisit ea.

Titlul de Miss Botswana în 2022 a făcut-o cunoscută și i-a oferit platforma necesară pentru a milita pentru schimbare socială, inspirând în același timp alte tinere. Tot atunci a avut și oportunitatea de a înființa Fundația Lesego Chombo, care sprijină tinerii defavorizați și familiile acestora din zonele rurale — un proiect în care rămâne și astăzi implicată, cu finanțare provenind de la companii și sponsori.

„Ne străduim să construim o lume în care să fim văzuți, ascultați și reprezentați. Mă bucur că eu chiar reprezint esența acestei reprezentări”, a spus ea.

Acum, în funcție politică pe care o are, este conștientă de așteptările uriașe care apasă asupra ei într-o țară în care aproximativ 60% din populație are sub 35 de ani. Șomajul este, de asemenea, ridicat — 28% la nivel național, procent ce urcă și mai mult în rândul tinerilor și al femeilor, care se confruntă cu oportunități economice limitate și cu corupție sistemică.

„În Botswana, ratele șomajului sunt foarte ridicate”, afirmă Chombo. „Dar nu e vorba doar de șomaj, ci și de absența unui cadru coerent pentru dezvoltarea tinerilor. Dorința mea este să creez un mediu, o societate și o economie în care tinerii să poată prospera”.

Planul ei vizează dezvoltarea unui sistem care să stimuleze inițiativele conduse de tineri, să întărească spiritul antreprenorial și să le ofere tinerilor un loc la masa deciziilor. În paralel, politica anticorupție a guvernului este supusă unei revizuiri riguroase. De altfel, președintele Boko are în vedere diminuarea corupției ca mijloc de a consolida încrederea investitorilor și de a diversifica economia, iar adjunctul său a condus recent misiuni la Emiratele Arabe Unite și în Elveția în acest scop.

Un acord esențial a fost semnat cu CCI Global, o companie de outsourcing din Emiratele Arabe Unite, care va deschide un centru operațional în Botswana.

Deși dezvoltarea tinerilor este un pilon central al activității sale, egalitatea de gen rămâne o prioritate de suflet. Mandatul ei a coincis cu valul de indignare publică legat de violența de gen: un raport al Fondului Națiunilor Unite pentru Populație arată că peste 67% dintre femeile din Botswana au suferit abuzuri, mai mult decât dublu față de media globală.

„Mă doare să mă gândesc că eu aș putea fi următoarea victimă”, a recunoscut ea.

La o lună de la numire, a fost criticată pentru că a votat împotriva unei moțiuni a opoziției de a înființa „birouri de pace” la secțiile de poliție și instanțe, menite să sprijine rapid victimele violenței. Își motivase votul prin faptul că aceste prevederi există deja în cadrul legal, iar problema reală este lipsa de informare a publicului.

În ianuarie, un buletin al poliției a consemnat că peste 100 de femei au fost violate și alte 10 omorâte în perioada sărbătorilor de iarnă, stârnind un val de revoltă pe rețelele sociale.

Ministra a reiterat – inclusiv în fața parlamentului în martie – că Botswana dispune de numeroase legi și strategii, dar ceea ce contează este aplicarea lor efectivă. Ea a declarat pentru BBC, guvernul va promova adoptarea unei Legi privind violența de gen, menită să elimine lacunele legale care de decenii împiedică justiția pentru supraviețuitoare.

Totodată, susține o abordare în care ministerele Sănătății, Educației și Administrației Publice să colaboreze pentru prevenire și sprijin. „Vrem să învățăm copiii ce este violența de gen și cum poate fi prevenită. Totul începe cu modul în care părinții se poartă acasă și modelează comportamente sănătoase”.

De asemenea, ea a atras atenția asupra problemelor cu care se confruntă și bărbații, în special legate de sănătatea mintală și a îndemnat liderii tradiționali să nu perpetueze cultura patriarhală care alimentează violența.

„Aud adesea întrebarea: ‘De ce vorbești mai mult despre femei decât despre bărbați?’ Răspunsul e simplu: în societatea noastră, femeile sunt cele mai defavorizate. Însă egalitatea de gen se referă la toți, iar echitatea de gen urmărește să remedieze inegalitățile existente”.

Absolventă a Facultății de Drept din cadrul Universității din Botswana, Chombo îi e recunoscătoare mamei ei și femeilor puternice care au inspirat-o.

Ea a mulțumit și conducerii Miss World, în special Juliei Morley, CEO-ul organizației, pentru că a insuflat „frumuseții un scop” și a inspirat mii de tinere să-și asume responsabilitatea socială.

Chombo tratează cu seriozitate fiecare aspect al activității sale: fosta regină a frumuseții, devenită avocat și acum ministră, știe că a scris istorie, dar e conștientă că munca reală abia începe.

„Impact. Un impact palpabil – asta va fi pentru mine măsura succesului”, a subliniat ea. „Vreau să privesc în urmă și să văd că schimbările există, sunt durabile și că atunci când voi pleca, altcineva va putea continua ceea ce am început”.