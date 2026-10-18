ANM anunță ploi și ninsori în mai multe regiuni. Cod galben de vânt puternic în Moldova și Dobrogea. Harta județelor afectate

1 minut de citit Publicat la 10:22 18 Oct 2026 Modificat la 10:27 18 Oct 2026

ANM a anunțat vânt puternic, ploi și ninsori în mai multe județe. Foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie a emis, duminică, o avertizare Cod Galben de vânt puternic pentru mai multe județe din estul țării.

Avertizarea este valabilă în intervalul 18 octombrie, ora 21 - 19 octombrie, ora 21. În perioada de timp menționată, în Moldova și, local, în Dobrogea, vântul va atinge viteze de 50 până la 70 de kilometri pe oră.

De asemenea, în perioada 18 octombrie, ora 10 - 20 octombrie, ora 2 dimineața vor avea loc intensificări ale vântului, ploi și ninsori în mai multe zone.

Astfel, se vor semnala temporar fi intensificări ale vântului în Moldova și Dobrogea, cu viteze, în general, de 45 - 60 km/h. Fenomenele se vor produce local și în sudul Banatului și vestul Olteniei, cu viteze de 40 - 45 km/h. La munte, în special în zona înaltă a Munților Banatului și a Carpaților Meridionali și de Curbură, vor fi rafale de 70 - 90 km/h.

În Moldova, Dobrogea, jumătatea de est a Munteniei și Transilvaniei va ploua și se vor acumula cantități de apă de 10 - 20 l/mp, iar izolat precipitațiile vor ajunge la peste 30 - 35 l/mp.

La altitudini mari, în general de peste 2000 m, vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare. Pe tot intervalul menționat, în estul Carpaților Meridionali, în masivele Bucegi și Făgăraș, se va depune strat de zăpadă de 10 - 20 cm.