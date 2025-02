Ger în toată țara. Au fost minus 22 grade la Întorsura Buzăului. Meteorologii anunță ninsori în vest

Vremea se va încălzi simţitor de miercuri, 26 februarie. Sursa foto: Getty Images

Săptămâna începe cu temperaturi scăzute în toată România. Azi-nopate, minimele au coborât până la -22 grade Celsius la Întorsura Buzăului. Frig năpraznic este şi în Capitală, unde minimele au ajuns în această noapte până la -16 grade. Iar în cursul acestei zile sunt aşteptate ninsori slabe în vestul ţării. Mai mult, în acestă dimineaţă, oficialii Administrației Naționale de Meteorologie atenționare nowcasting de cod galben de ceaţă pentru două judeţe. Acest fenomen va apărea şi mâine, fiind asociat cu chiciura, au mai spus meteorologii.

Cod galben de ceaţă în două judeţe

Conform reprezentanţiilor ANM, judeţele Giurgiu şi Teleorman se află sub cod galben de ceaţă, iar vizibilitatea va fi redusă, local, sub 200 de metri și, izolat, sub 50 de metri. Averizarea este valabilă până la ora 09:00.

"Județul Giurgiu: Giurgiu, Frătești, Oinacu, Vedea, Stănești, Daia, Putineiu, Găujani, Malu, Slobozia, Gostinu, Gogoșari;

Județul Teleorman: Turnu Magurele, Zimnicea, Islaz, Bragadiru, Piatra, Segarcea-Vale, Pietroșani, Conțești, Lița, Suhaia, Seaca, Năsturelu, Lisa, Frumoasa, Traian, Viișoara, Fântânele, Bujoru, Ciuperceni", conform meteoromania.ro.

Azi, va ninge slab în vestul României

Deşi, ultima săptămână din februarie începe cu vreme destul de rece şi chiar geroasă dimineaţa, pe parcursul următoarelor zile, temperaturile vor creşte. Potrivit specialiştilor, şi în noaptea care vine, dar şi mâine dimineaţă va mai fi ger în anumite zone din ţară, dar vremea va deveni bună în toată România.

"Vremea se încălzeşte începând chiar de astăzi temperaturile maxime vor ajunge undeva la 9 grade astăzi. Iar de mâine încolo, vom vorbi despre temperaturi uşor mai ridicate faţă de cum ar fi normal în această perioadă în anumite zone. Maximele de mâine ajung la 12 grade, iar miercuri şi joi, temperaturile vor fi încadrate între 4 şi 14 grade. Ziua de astăzi se anunţă rece, dar frumoasă ca aspect în cea mai parte a ţării.

Doar prin vestul teritoriului este posibil să ningă slab, izolat, pe parcursul acestei zile. Vor fi 6 grade Celsius la Sibizu, Iaşi şi Baia Mare, o maximă de 1 grad la Miercurea Ciuc, 2 grade, în termometre – la Braşov, dar şi în Bucureşti", a spus Andreea Vlaicu, prezentatoarea rubricii meteo de la Antena 3 CNN.

În Capitală urmează zile din ce în ce mai calde. Mâine – o maximă de 5 grade Celsius, iar miercuri, deja, 6 grade. Totuşi, meteorologii avertizează că dimineaţa şi noaptea se anunţă cu temperaturi foarte scăzute nu numai în Bucureşti, ci în toată ţara.

"Ziua de mâine vine cu o încălzire uşoară. Iată, în Timişoara, Drobeta şi Baia Mare – maxima prognozată va fi de 10 grade Celsius; 3 grade – la Braşov şi Miercurea Ciuc; 8 grade Celsius – Iaşi, Cluj-Napoca, Oradea, Craiova, Galaţi, 7 grade, la Suceava şi 5 grade Celsius – Constanţa, Bucureşti. (...) mâine dimineaţă este posibil să apară ceaţa în anumite zone şi, pe alocuri, asociată cu chiciură. Miercuri se încălzeşte şi mai mult", a mai spus prezentatoarea meteo.