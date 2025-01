Nicușor Dan despre relația cu Matei Păun: "M-am consultat cu el în campania din 2024. Dacă e nevoie să-i cer un sfat, am s-o fac"

Nicușor Dan spune că se va consulta cu omul de afaceri Matei Păun dacă va fi cazul. Sursă foto: Antena 3 CNN

Primarul Capitalei, Nicușor Dan, candidat în alegerile prezidențiale din luna mai, a dat explicații, joi, la Sinteza Zilei, în legătură cu relația sa cu controversatul om de afaceri Matei Păun.

În presă au apărut materiale care susțin că acest om de afaceri are legături cu Federația Rusă.

Mai mult, persoane din partea dreaptă a spectrului politici, cum ar fi ministrul liberal Sebastian Burduja, sau foști aliați precum Andrei Caramitru au evocat, în ultimele luni, relațiile lui Nicușor Dan cu Matei Păun.

Andreea Sava: "Dumneavoastră ați fost somat de domnul Burduja, contracandidatul dumneavoastră la alegeri (alegerile pentru Primăria Generală, n.r.) acum, în 2024, să explicați implicarea și finanțarea din partea domnului Matei Păun.

Domnul Burduja a spus că domnul Păun și-a făcut averea din afaceri cu (Aleksandr) Lukașenko, (președintele) din Belarus și cu Federația Rusă.

Un fost susținător de-al dumneavoastră, domnul Andrei Caramitru, spunea că nu poate să voteze 'idioți utili ai Kremlinului' și că are dovezi conform cărora domnul Matei Păun s-a lăudat că și-a făcut banii în Belarus, cu domnul Lukașenko. Veți continua să fiți prieten cu domnul Matei Păun? Se va mai implica și în celelalte campanii ale dumneavoastră? Pentru că înțelegem că s-a implicat în toate de până acum: și în 2016, și în 2020 și în 2024."

Nicușor Dan: "Cred că, legat de întrebarea dumneavoastră, se pot spune multe, mai puțin că Andrei Caramitru este un susținător al meu. Legat de Matei Păun, eu sunt, totuși, un om în spațiul public. Da, am fost deputat 4 ani, am fost primar al Bucureștiului 4 ani, într-un moment în care relația cu Rusia era lângă noi... Adică am avut refugiați ucraineni... Am avut poziții publice față de război. Deci, poziția mea față de valorile euroatlantice, față de războiul Rusiei este absolut clară pentru toată lumea și cred acesta este lucrul important.

Matei Păun a condus campania USB ("Uniunea Salvați Bucureștiul", n.r.) și, ulterior, a USR-ului în 2016. Nu a avut o implicare în campania din 2020, pentru că atunci am fost sprijinit de PNL și USR-PLUS, și ele mi-au dat toată infrastructura.

Într-adevăr, m-am consultat cu el în campania din 2024 și cam atât. N-a fost finanțator al campaniei."

Andreea Sava: "Declarațiile dumneavoastră au fost că v-ați consultat cu dumnealui în campania cu USB, în campania cu USR din 2020 și în 2024, iar despre finanțare a vorbit Andrei Caramitru, întrebându-vă de dacă (Matei Păun) vă dădea bani de pe vremea Pungeștiului 2016 (când au avut loc acolo proteste împotriva exploatării gazelor de șist, n.r.) și înainte."

Nicușor Dan: "Nu cred că într-o emisiune așa de serioasă trebuie să vorbim de Andrei Caramitru. Adică, a făcut așa de multe afirmații total nedovedite, că nu cred că trebuie să luăm în serios. Eu vă răspund la orice întrebare."

Andreea Sava: "Dacă vă va mai conduce și următoarea campanie electorală domnul Matei Păun."

Nicușor Dan: "Nu, după cum n-a condus-o nici cea din vară. Dacă e nevoie să-i cer un sfat, cred că o să fac asta."

Ce informații au apărut în spațiul public despre omul de afaceri Matei Păun

În mai 2024, o publicație centrală a scris că panourile electorale cu Nicușor Dan din campania pentru alegerile locale aparțin unei companii având relații de afaceri cu Matei Păun și cu oamenii de încredere ai acestuia.

Potrivit celor publicate la momentul respectiv, Matei Păun deține mai multe companii dintre care una, BAC Financial Advisory SRL, s-a dezvoltat pe piețe controlate de Kremlin și în relații contractuale cu instituții financiare din Rusia.

Într-o emisiune la un post de radio din București, Păun a dezmințit relațiile de afaceri în spațiul de influență rusă.

"Nu am avut niciodată, direct sau indirect, nicio relație contractuală și nu am primit niciun ban de la vreo entitate din fostul spațiu sovietic", a afirmat el.