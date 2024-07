Ambasadorul României în SUA condamnă atacul împotriva lui Donald Trump

Andrei Muraru, ambasadorul României în SUA, condamnă, într-o postare pe platforma X, atacul împotriva lui Donald Trump, în urma căruia acesta a fost rănit, iar un simpatizant al său a fost ucis.

”Tentativa de asasinat împotriva fostului președinte Trump este șocantă - ne rugăm pentru siguranța lui și îi dorim lui și celor care au fost răniți în incidentul din Pennsylvania însănătoșire grabnică. Violența motivată politic nu îşi are locul într-o societate democratică, nu trebuie folosită și tebuie întotdeauna condamnată”, a scris Andrei Muraru.

The assassination attempt against @realDonaldTrump is shocking - we pray for his safety and we wish him & those who were wounded in Pennsylvania a speedy recovery.



Politically motivated violence has no place in a democratic society, must not be employed & always condemned.