Bolojan, după anunțul lui Crin Antonescu: „A spus câteva lucruri corecte. Să nu repetăm greșelile care s-au făcut”

Foto: Hepta

Președintele interimar al PNL, Ilie Bolojan, a vorbit, duminică seară, la Antena 3 CNN, despre situația candidaturii comune a lui Crin Antonescu la președinția României, după ce fostul lider liberal a spus că-și „suspendă unilateral” candidatura. Bolojan spune că Antonescu „nu a făcut un pas în spate” și că a spus „câteva lucruri care sunt corecte”. Șeful PNL consideră că guvernul ar trebui să stabilească până săptămâna viitoare data alegerilor prezidențiale și că partidele ar trebui și ele să valideze oficial candidatura lui Antonescu, imediat după.

„Am discutat cu domnul Antonescu dar ce aș vrea să corectez din ce ați spus dumneavoastră este că domnul Antonescu nu a făcut un pas în spate. Eu cred că a spus câteva lucruri care sunt corecte, și anume că e nevoie de un calendar cât mai repede care să clarifice data alegerilor.

Că e nevoie pentru candidatura lui să fie validată pentru că altfel lucrurile, pe fondul unei lipse de validare care ar urma după stabilirea calendarului... sunt comunicatori publici care pot să-l susțină din rândurile partidelor sau unii care nu-l susțin... și asta ar elimina orice fel de echivoc legat de această chestiune.

PNL e pregătit ca imediat după stabilirea calendarului de alegeri, așa cum am convenit toate partidele, să derulăm procedura internă pentru convocarea Consiliului Național, pentru că acest for este cel care stabilește candidatul pe care-l susține partidul și în maximum două săptămâni noi putem să convocăm acest for.

Deci domnul Crin Antonescu a atras atenția asupra acestor întârzieri, asupra acestor aspecte, iar ceea ce mai trebuie să facem e să avem un staff de campanie comun, așa încât să nu repetăm greșelile care s-au făcut, de exemplu, la desemnarea candidatului la Primăria Generală a Capitalei, pentru a avea o comunicare convergentă în așa fel încât să existe o conexiune cât se poate de clară între candidatul la funcția de președinte și suportul partidelor politice care-l susțin.

Există o decizie a coaliției, asumată de președinții partidelor privind susținerea domnului Crin Antonescu, cu precizarea cât se poate de corectă și cinstită că trebuie respectate statutele partidelor, urmând să fie validată în aceste foruri.

În ce privește decizia PNL, vă pot asigura că înainte de a semna acest protocol, am avut o consultare la nivelul conducerii partidului și există un acord pentru susținerea domnului Crin Antonescu, altfel nu mă puteam duce și să angajez partidul fără să existe un acord informal pentru această chestiune, prin urmare, nici PNL astăzi, nici PSD nu au niște candidați pe care i-au aprobat pentru alegerile trecute, avem alte alegeri, o altă situație și partidele, pentru această nouă situație trebuie să ia în calcul angajamentele pe care și le-au asumat în acel protocol. Noi ne vom respecta angajamentele.

PNL a dat această linie de comunicare, cei care au intervenit în spațiul public în această perioadă au spus fără echivoc că aceasta e situația. Cu cât forurile celor trei partide decid mai repede validarea candidatului comun cu atât mai repede dispar aceste chestiuni și dacă și aliniem staff-urile noastre de campanie în așa fel încât să avem un singur staff care să lucreze pentru domnul Crin Antonescu, cu atât mai repede va fi o comunicare unitară, iar vocile pentru că vorbim de niște partide mari - poți să ai niște voci divergente”, a declarat Ilie Bolojan la Antena 3 CNN.

Sâmbătă seară, Crin Antonescu a anunțat că-și „suspendă unilateral” candidatura la președinția României, acuzând că nu este susținut suficient de partidele din coaliție și că au existat voci critici care i-au criticat prezența drept candidat comun al PSD-PNL-UDMR.