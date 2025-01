Crin Antonescu le cere liderilor Coaliției să decidă data alegerilor și dacă îl mai vor drept candidat. „Am pus pe pauză lucrurile”

Această suspendare a candidaturii „e un răgaz și pentru Coaliție să se ia o decizie sau alta”, a spus Crin Antonescu. Foto: Inquam Photos

Crin Antonescu, fostul președinte al PNL, a declarat sâmbătă seara la Antena 3 CNN că și-a suspendat candidatura la alegerile prezidențiale, invocând incertitudinea legată de stabilirea unei date exacte pentru scrutin. Antonescu a i-a informat pe liderii Ilie Bolojan și Kelemen Hunor despre decizia sa, dar a precizat că nu a discutat direct cu Marcel Ciolacu. Fostul lider liberal critică lipsa de comunicare din partea Guvernului și a Coaliției în ceea ce privește organizarea alegerilor și afirmă că nu a pus condiții pentru candidatura sa, subliniind importanța clarității și seriozității în procesul politic.

Întrebat dacă a anunțat pe vreunul dintre liderii partidelor PNL, PSD și UDMR că își va suspenda candidatura la alegerile prezidențiale, Crin Antonescu a răspuns:

„Da, pe cei pe care i-am avut la îndemână i-am anunțat – pe dl. Bolojan și pe dl. Kelemen”, a spus Antonescu la Antena 3 CNN.

El a spus că pe Marcel Ciolacu nu l-a anunțat „pur și simplu pentru că domnia sa nu e în aceeași localitate cu mine, dar mesajul este același pentru toți”.

Crin Antonescu nu a vrut să dezvăluie cum au reacționat Ilie Bolojan și Kelemen Hunor atunci când i-a anunțat că își suspendă candidatura la prezidențiale.

„Sunt conversații particulare, nu-s destinate publicității, dar vă pot asigura că nu mi-au spus nimic neobișnuit sau senzațional. Le-am spus ce am spus și public”, a spus Antonescu.

De asemenea, Antonescu este deranjat de faptul că nu există o dată exactă pentru alegerile prezidențiale.

„Am precizat, repet, primul lucru – faptul că nu s-a stabilit o dată cât mai curând a alegerilor prezidențiale, chestiune care nu mă afectează doar pe mine. E necesar pentru atmosfera politică pe care România o trăiește și faptul că din ce în ce mai mulți dintre reprezentanții din Coaliție - și mă refer la PSD și PNL - în mod public spun privitor la această candidatură, că e o ipoteză, că mai vedem, că nu s-a hotărât încă. Chestiune care cred că trebuie rezolvată cât mai onorabil și cât mai serios. Am pus pe pauză lucrurile până se limpezesc. În fond, e un răgaz și pentru Coaliție să se ia o decizie sau alta. Eu nici nu m-am oferit, nu m-am autopropus, sunt oferte pe piață, sunt oameni care se propun, care se arată dispuși, deci Coaliția poate lua orice decizie dar trebuie să fim serioși și oamenii să știe când sunt alegerile și cine candidează”, a explicat Crin Antonescu.

Întrebat dacă a fost dezamăgit de faptul că nu a venit un sprijin real, în spațiul public, din partea liderilor Coaliției, acesta a răspuns:

„Nu, eu sunt totuși un veteran, nu mai lucrez de mult cu iluzii. Dar nici domnul Ciolacu, nici domnul Bolojan nu aveau a face alte declarații decât cele pe care le-am făcut. A rămas, însă, această idee că e definitivată sau validată hotărârea partidelor pe care dânșii le conduc. Eu, în discuția pe care am avut-o în 22 decembrie înainte de a formaliza dânșii acest document, le-am și propus să amâne anunțul public până ce aceste proceduri sunt îndeplinite, dânșii au invocat autoritatea de lideri, care, din punctul meu de vedere, a fost foarte credibil și s-a evocat urgența. Eu am admis că e urgent, am luat de bun angajamentul unor lideri pe care n-am de ce săi bănuiesc că n-ar avea deplină autoritate și, repet, am fost și eu de acord că e urgent. Văzând că nu mai e chiar atât de urgent, cred că au și răgazul să-și îndeplinească toate procedurile și să ia o decizie gândindu-se bine încă o dată”, a declarat Crin Antonescu.

El spune că nu știe care este motivul pentru care Guvernul nu a stabilit încă o dată pentru alegerile prezidențiale, dar spune că „era normal ca a doua zi după ce CCR a luat decizia pe care o cunoaștem și după ce s-a publicat în Monitorul Oficial”, să existe un calendar al alegerilor.

„Nu știu, nu pot să fac asemenea supoziții și, să vă spun drept, nu mă interesează, nu e tema mea. Tema mea și, cred, a unei bune părți din societate, e când avem alegeri prezidențiale, de ce s-au anulat alegerile prezidențiale mai cu lux de amănunte, dacă se poate, pentru că și aici cred că încă există un deficit de comunicare, dar aici sunt niște instituții anume care trebuie să comunice mai mult din ceea ce știu și ar trebui să știe. Și, mai departe, eu nu pot să lansez supoziții. N-am o explicație, din punctul meu de vedere, era normal ca a doua zi după ce CCR a luat decizia pe care o cunoaștem și după ce s-a publicat în Monitorul Oficial, să fie deja, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, cu calendarul pe care-l impune legea, stabilită data alegerilor prezidențiale. De ce nu s-a întâmplat asta, nu știu”, a explicat Antonescu.

Acesta a precizat că nu dă „nici termene, nici ultimatumuri” pentru Coaliție, dar este necesar ca atunci când există o asemenea miză politică „să ne fie tuturor clar cine suntem și ce facem fiecare dintre noi”.

„Eu nu dau nici termene, nici ultimatumuri, avem o relație civilizată, de respect. Tot ce vreau eu, să fie încă o dată clar, sunt următoarele trei lucruri – unu, n-am făcut eu vreo ofertă, n-am arătat vreo disponibilitate, n-am așteptat o propunere. Mi s-a făcut o propunere și am acceptat-o. Doi, că eu nu dau înapoi, nu mă răzgândesc, nu renunț, nu las deoparte nimic din ce am asumat. Când am asumat această candidatură, știam ce-mi asum și cu cine am de-a face. Știam în ce țară trăiesc, știam în ce țară candidez, știam ce presă există în România, știam ce grupuri de interese există în România, și așa mai departe. Niciunul dintre ele prieten cu mine nici în decursul istoriei și nici azi, nici mâine. Deci nu asta e problema. Al treilea lucru, însă, e acela că eu îmi port partea mea de bătălie fără să aștept ajutor de la nimeni, protecție de la nimeni, lucruri care nu țin de mine. Dar dacă facem o acțiune în comun și suntem oameni onorabili și serioși și nu putem fi altfel atunci când vorbim de o asemenea miză politică atunci trebuie să ne fie tuturor clar cine suntem și ce facem fiecare dintre noi”, a afirmat el.

Antonescu spune că nu a pus nicio condiție pentru a accepta această candidatură, în schimb, i-a sfătuit pe liderii celor trei partide „să se găsească o soluție prin care domnul Iohannis să pună capăt prezenței sale la Cotroceni”.

„Nu a existat niciun fel de condiție, nici a mea, nici a lor, eu nu am pus nicio condiție, am spus doar, a fost o simplă părere, că ar fi bine să se găsească o soluție prin care domnul Iohannis să pună capăt prezenței sale la Cotroceni, și președintele Senatului să țină locul. Asta pentru că există în starea de spirit care nu e favorabilă nouă celor care încercăm să apărăm cadrul democratic și o anumită direcție pro-occidentală a României, faptul că dăm o țintă, un cap de atac celor care sunt în pragul exasperării, revoluției, pentru că nu mai există democrație în România, lucruri neadevărate, dar care trimit la prelungirea dincolo de termenul de cinci ani. Dar a fost doar o părere, nu am pus în niciun fel o condiție. În legătură cu a doua chestiune, nu e ceva administrativ, am spus că niciun partid și nicio coaliție de partide nu pot câștiga singure aceste alegeri și pur și simplu e o bătălie între candidați susținuți sau nu de forțe politice. Alegătorii sunt mai mulți și mai diverși și mai greu de convins decât sunt mijloacele stricte ale unui partid”, a mai spus Crin Antonescu la Antena 3 CNN.

Victor Ponta i-a numit „marionete” pe actualii candidați la alegerile prezidențiale. Crin Antonescu spune că declarația sa în care a spus că sunt lideri care au o părere diferită față de partidele din care fac parte, nu se făcea referire la Ponta.

De asemenea Antonescu a menționat că nu vrea să candideze la prezidențiale „orice ar fi” și nici nu intenționează să candideze ca independent dacă nu va mai fi susținut de PNL, PSD și UDMR, pentru că „nu am banii, nu am susținerea și nu sunt dispus să le caut pentru asta”.

„Eu n-am făcut un caz, nici n-am invocat declarațiile domnului deputat Ponta, există astfel de declarații, sunt foarte mulți oameni care-și spun părerea – e un domn Funeriu, e și-un domn Pavelescu, fost parlamentar, sunt tot felul de oameni. Cât sunt sau am fost eu marionetă sau nu, probabil lumea cunoaște sau dacă nu cunoaște poate să vadă și în seara asta. Discutăm de lucruri de o anumită dimensiune și miză, părerile fiecăruia sunt absolut libere. Și oricum, părerile domnului Ponta nu pot fi o problemă a mea, ci cel mult a conducerii PSD. Eu nu sunt un candidat înverșunat, hotărât să candideze orice ar fi. Avem și din aceștia, oamenii s-au și anunțat public, piața e plină, de asta spun că oferta e bogată. Eu n-am dorit, n-am intenționat să candidez, n-am făcut cu ochiul, n-am ademenit pe nimeni și nu proiectez vreo candidatură orice ar fi – dacă nu-s partidele astea, caut altele, dacă nu, mă duc la suveraniști, dacă nu, mă duc la Mar-a-Lago. Deci nu, nu imaginez o candidatură independentă, nu am banii, nu am susținerea și nu sunt dispus să le caut pentru asta.