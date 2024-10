Caravana Antena 3 CNN a ajuns în Brașov. Diana Tache: „Oamenii așteaptă un proiect de țară”

Mădălina Mihalache va sta de vorbă cu braşovenii despre problemele lor reale şi despre ce își doresc de la următorii aleşi. FOTO: Antena 3 CNN

Caravana Antena 3 CNN a trecut munţii, spre Transilvania. Sâmbătă a ajuns în Braşov, unul dintre cele mai importante centre economice şi turistice ale României. Este un demers fără precedent în media de la noi. Jurnaliştii Antena 3 CNN iau pulsul ţării înainte de două runde de alegeri esenţiale pentru viitorul României: alegerile parlamentare şi prezidenţiale. Mădălina Mihalache va sta de vorbă cu braşovenii despre problemele lor reale şi despre ce își doresc de la următorii aleşi.

Mădălina Mihalache: „Am ajuns la Brașov și vom fi timp de două zile aici. Deja Diana Tache a început să vorbească cu brașovenii. Aici suntem într-un oraș și un județ în care pe data de 9 iunie oamenii au votat schimbarea, cel puțin la Primăria Brașov. A câștigat un primar liberal, susținut de Partidul Social Democrat.”

Mugur Ciuvică: „Bineînțeles, cei din Brașov au anticipat chestiunea cu stabilitatea și au zis „ce să ne mai certăm și să ne mai facem că luptăm”, că nu știu ce. Stabilitate înseamnă să fie candidați comuni sau ce au avut ei aici. Am văzut lumea ușor îngrijorată, ușor îngândurată. Probabil că și aici analizează programele de guvernare și proiectele de țară ale candidaților, dar am înțeles, totuși, că partea cu stabilitatea au înțeles-o brașovenii, nu sunt probleme.”

Mădălina Mihalache: „Am văzut cum au votat brașovenii. Aici, în Brașov, oamenii au votat Băsescu președinte, au votat Iohannis președinte.”

Mugur Ciuvică: „Tot un fel de stabilitate, sper că stabilitățile astea vechi să fie mai rele decât stabilitatea nouă, adică stabilitatea nouă să nu fie atât de rea ca stabilitățile celelalte.”

Diana Tache: „Ce vrea să spună domnul Ciuvică este că instabilitatea noastră de ieri este stabilitatea noastră de astăzi. Dar da, am început să vorbesc cu oamenii. Într-adevăr, lucrurile sunt un pic mai nuanțate la Brașov, față de Ploiești și față de Sinaia. Sunt mai nuanțate în sensul așteptărilor. Și aici iarăși mă despart de teza domnului Ciuvică cu privire la necesitatea pe care eu o aud permanent de la oameni, în sensul de proiecte și nu proiecte desfășurate. Nu este vorba despre un to do list pe care oamenii îl așteaptă și pe care să i-l întocmească viitorului președinte, ci un proiect de țară, cum a venit, repet, domnul Iohannis cu „România Educată”, a părăsit-o eșuată și o predă următorului președinte. Cumva, o nesiguranță care pare că s-a cronicizat în ceea ce îi privește și probabil că are legătură cu faptul că ei au fluctuat între stabilități și instabilități de 20 ani.”

„Brașovenii au stabilit că mai bine era pe vechi decât pe nou”

Mădălina Mihalache: „Au avut un primar USR și acum au ales un primar PNL care e susținut și de PSD.”

Diana Tache: „Și culmea culmilor primarul USR de ieri, că putem să spunem că e de ieri, nu știu dacă încă s-au schimbat mandatele, a reușit să își preia noul primar mandatul, noul și vechiul primar, practic.”

Mădălina Mihalache: „George Scripcaru fost primar al municipiului Brașov. A mai fost primar, după a venit Allen Coliban, în urmă cu patru ani, și acum din nou George Scripcaru este reales și domnul Allen Coliban pleacă acasă.”

Diana Tache: „Pleacă acasă, pentru că e important de văzut că brașovenii, practic, au zis că nu e bine cu Scripcaru și că e bine cu Coliban. Și acum, într-un număr mult mai mare, au stabilit că, totuși, mai bine era pe vechi decât pe nou. Așteptăm să vedem ce spun românii. Așteptăm în continuare, nu neapărat brașovenii, pentru că este weekend, pentru că suntem la Brașov și pentru că este plin de turiști, ca și la Sinaia. Oamenii sunt curioși și, pe lângă asta, sunt nerăbdători să transmită mesajul lor către cei pe care urmează să-i aleagă.”

