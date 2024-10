Care este cel mai bogat candidat la Președinție. Cine are lingouri de aur și ce dar a primit George Simion la botezul copilului

Cei 14 candidați la Președinție și-au depus la BEC declarațiile de avere. Foto: Getty

Declarațiile de avere ale celor 14 candidați înscriși oficial sunt foarte detaliate în cazul unora și aproape goale în cazul altora. Conform documentelor depuse la Biroul Electoral Central, există un candidat care are venituri 0, există un altul care deține lingouri de aur în valoare de 411 000 de euro, dar aflăm tot din ele și ce dar a primit George Simion la botezul băiețelului său.

George Simion nu deține în proprietate nicio casă, niciun teren, niciun cont la bancă. A câștigat anul trecut 137 000 de lei din indemnizația de deputat, iar salariul soției, care este profesor, a fost de 8250 de lei pe an. În schimb, Simion a raportat suma de 60 de mii de euro pe care a primit-o ”cadou de botez”.

Elena Lasconi are 7 terenuri, în Argeș, Olt, și peste 20 000 de metri pătrați în Constanța, primite moștenire. Mai are o casă la Cîmpulung și 3 apartamente în București, dar și o mașină din 2007. Ea a donat 33 000 de lei la USR și are două împrumuturi la o bancă, în total aproape 400 000 de lei. Președinta USR a luat și un împrumut de la o persoană fizică, în valoare de 25 000 de lei. Salariul de primar a fost de 150 000 de lei pe an, iar salariul soțului, consilier parlamentar la grupul USR de la Camera Deputaților, 75 600 lei pe an.

Călin Georgescu are o casă și un teren în Brașov, o mașină din 2022, două depozite la bancă de 264 000 de euro. Salariul de profesor la Facultatea de Științe din Pitești a fost de 72 000 de lei pe an, iar salariul soției - 24 000 de lei pe an.

Nicolae Ciucă deține două terenuri în Ilfov și o casă de 232 de metri pătrați tot acolo. Președintele PNL are două mașini Toyota și 166 000 de lei plasați într-un fond de investiții, dar are și 174 000 de lei în cont. El are un credit de 100 000 de lei la bancă, scadent în 5 ani. 106 000 de lei afost salariul de la guvern, cât a fost prim-ministru, și 94 000 de lei de la Senat, ca președinte al instituției. 233 000 de lei a încasat anul trecut din pensia militară, iar soția tot din pensie militară, 69 000 de lei pe an.

Kelemen Hunor are 5 terenuri, două case la Cluj și una în Harghita, 4 mașini, tablouri de 6000 de euro, 832 000 lei în conturi, 10 000 de euro și 30 000 de lei în fonduri de investiții. Pe lângă indemnizația de deputat și cea de vicepremier (cât a fost), a încasat salariu de la UDMR - 220 000 de lei. Soția lui a încasat tot de la UDMR, 140 781 lei.

Mircea Geoană are un teren în Corbeanca și două apartamente în București, precum și două mașini Lexus. În declarația de avere a raportat bijuterii, artă, mobilier de 490 000 de lei, dar și faptul că a vândut în 2024 un apartament de 220 000 de euro, și a donat o mașină de 40 000 de euro. Are 423 000 de euro în conturi, și aproximativ 800 000 de lei. Geoană a împrumutat o persoană fizică cu 80 000 de euro și o companie - Montel Residence SRL, cu peste 700 000 de lei.

A încasat de la NATO 240 000 de euro, iar soția sa de la Fundația Renașterea peste 160 000 de lei. Din chirii a obținut 45 000 de lei. 28 000 de lei a câștigat de pe urma vânzării cărții sale, și 104 000 din pensia de diplomat.

Cristian Diaconescu are o casă și un teren în comuna Stâlpeni, în județul Argeș, o casă de 494 metri pătrați și un apartament în București. Mai are două autoturisme și tablouri de 6000 de lei. Veniturile sale vin din pensia de la MAE, 110 400 de lei, și din pensia de 190 000 de lei a soției.

Cristian Terheș are 3 terenuri în Sălaj și Bihor, 3 apartamente în Sălaj și Bihor. A declarat două autoturisme, iar în conturi are aproximativ 800 000 de lei și 30 000 de dolari. A donat la Partidul Conservator 45 000 de euro și 160 000 de lei, iar soția sa a plasat în investiții 315 000 de dolari. Terheș a încasat de la Parlamentul European 93 000 de euro, iar soția sa, care lucrează pentru o companie din California, 48 000 de dolari.

Ana Birchall are 4 terenuri, două apartamente și o casă în România, o casă și un apartament în SUA, bijuterii de 65 000 de euro, lingouri de aur de 411 000 de euro. În conturi are 143 000 de lei, 226 000 de dolari și câteva zeci de mii de euro. A investit câteva sute de mii de dolari în obligațiuni de stat și declară investiții în străinătate în companii private în valoare de 23 de milioane de euro.

A încasat de la Nuclearelectrica aproape 537 000 de lei salariu, iar salariul soțului său în ultimul an a fost de 1,2 milioane de dolari. Din contracte de comodat, încasează din SUA 48 000 de dolari pe an.

Marcel Ciolacu are două terenuri și două case la Buzău, 114 000 de lei în conturi, a împrumutat o persoană fizică cu 490 000 de lei, și a câștigat 180 000 de lei de la Senat și de la Guvern. Soția a raportat un salariu anual de 54 000 de lei.

Silviu Predoiu are 3 terenuri, unul în Constanța, două apartamente în București și o casă de vacanță în Dâmbovița, două mașini, ceasuri de 6000 de euro, aproape 70 000 de lei în conturi, plus 50 000 de euro și 32 000 de dolari la bancă.

Ludovic Orban are o casă de 200 de metri pătrați în Ilfov, o mașină, dpozite de 42 000 de euro și 56 000 de lei și are un venit de 131 000 de lei anual ca deputat.

Sebastian Constantin Popescu. Candidatul a declarat 14 terenuri la Făurești, județul Vâlcea, și o casă, tot acolo. Nu a raportat bani în conturi dar nici venituri, deci teoretic a câștigat 0 lei anul trecut.

Alexandra Păcuraru. Are un teren și o casă de 158 de metri pătrați, două mașini, un Jaguar și un BMW, icoane, tablouri, bijuterii de 100 000 de euro, nu a raportat conturi bancare și nici datorii. Venitul anual afost de 240 000 de lei din salariul de la Realitatea TV și 54 000 de lei din chiria percepută pentru o casă în comuna Domnești.