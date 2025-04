Nicușor Dan se delimitează de puciul din USR: "N-am avut nimic de-a face"

Elena Lasconi și Nicușor Dan, la congresul pentru desemnarea candidatului USR la alegerile prezidențiale, iunie 2024. Sursa foto: Hepta/ Mediafax Foto/ Alexandru Dobre

Nicușor Dan, candidat independent la alegerile prezidențiale, a declarat sâmbătă pentru PrimaTV că nu a avut nicio legătură cu scandalul care s-a iscat în USR, după ce conducerea partidului a decis să îl susțină pe el în locul președintei de partid Elena Lasconi. „Eu mi-aș fi dorit ca Elena Lasconi să facă un pas în spate, dar asta s-a întâmplat. Repet, fără ca eu să am ceva de-a face”, a spus Dan la emisiunea "Insider Politic", când a fost întrebat dacă se aștepta ca USR să îi retragă sprijinul lui Lasconi. Nicușor Dan a negat că ar fi "uneltit" cu vicepreședintele USR Dominic Fritz și cu liderul deputaților USR Ionuț Moșteanu schema prin care partidul a abandonat-o pe Elena Lasconi: "În niciun fel. N-am avut nimic de a face. Bineînţeles că fiind în zona asta politică mai afli lucruri tot timpul, fragmente din ce se întâmplă, dar n-a fost preocuparea mea şi n-am avut nimic de a face".

„Bineînțeles că sunt niște lucruri care pot să fie comentate, înțelese, dar nu cred că e rolul meu să fac asta”, a mai spus Dan când a fost întrebat cum de a ajuns chiar el, fondator al partidului, să fie acuzat de trădare de o parte dintre membrii USR.

Primarul Capitalei a oferit și câteva detalii despre o discuție pe care a avut-o cu Lasconi la începutul acestui an, în timpul căreia aceasta i-ar fi spus că nu are niciun motiv să se retragă. "N-a fost decât un dialog de care știe toată lumea, cu toată presa la ușă, în care eu m-am dus la o discuție cu sondaje. N-am ajuns până acolo. Doamna Lasconi mi-a spus că nu există ceva care să o convingă să nu candideze și atunci am schimbat amabilități," a adăugat Nicușor Dan.

„Un grup de băieți nu poate prelua ostil partidul”, a anunțat Elena Lasconi, joi seara, după ce Curtea de Apel a anulat deciziile Biroului Național al USR prin care i-a fost retras sprijinul acesteia în campania electorală pentru alegerile prezidențiale.

În afara de anularea deciziilor Biroului Național, Curtea de Apel București a respins, joi, trei contestații împotriva deciziei BEC, care stabilise că USR nu are dreptul să îl susțină pe Nicușor Dan în cursa pentru prezidențiale.

Contestațiile respinse fuseseră depuse de Ionuț Moșteanu, Irineu Darău și Teodora Stoian. O a patra contestație, formulată de un anume Secu Adrian, a fost declarată inadmisibilă.