Ce au discutat Liviu Dragnea și Viorica Dăncilă cu UDMR

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a precizat, marţi, după întâlnirea pe care social-democraţii au avut-o cu reprezentanţii UDMR, că nu au avut loc negocieri şi că a fost o discuţie în care premierul desemnat, Viorica Dăncilă, a răspuns la întrebări.



''Nu au fost negocieri. Viorica Dăncilă a primit foarte multe întrebări despre educaţie, administraţie, sănătate, infrastructură, funcţionari publici. De exemplu, li s-a părut foarte important, şi noi susţinem acelaşi lucru: legea salarizării duce la o creştere a salariilor - care au crescut şi vor creşte în continuare - dar pe bună dreptate şi mediul de afaceri şi noi cerem să existe o creştere şi a calităţii serviciilor publice furnizate de către funcţionarii publici. De asemenea, s-a discutat despre fonduri europene, despre preluarea de către România a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene. Şi eu, şi colegul meu, secretarul general Marian Neacşu, şi colegii de la UDMR am fost destul de mulţumiţi, pentru că, în primul rând, doamna Viorica Dăncilă a răspuns la orice întrebare şi, din ce am văzut au fost mulţumiţi de răspuns. S-a discutat şi despre colaborarea din Parlament, care a fost bună. Concluzia comună: da, e loc de mai bine şi cred şi sperăm că o să avem o relaţie mai bună de colaborare în 2018", a declarat Dragnea.



Întrebat care este relaţia cu UDMR, în contextul declaraţiilor fostului premier Mihai Tudose referitoare steagul secuiesc, Dragnea a subliniat că PSD se delimitează "fără ezitare" de precizările fostului prim-ministru.



''Relaţia este bună. Eu m-am exprimat şi telefonic, chiar în acea zi, la domnul Hunor, i-am spus care e poziţia mea. I-am spus că nu o să ies public în aceea perioadă, pentru că spiritele erau destul de inflamate în partid şi nu voiam să influenţez şi eu cu poziţia mea, dar acum spun public, ce am spus şi atunci - am spus-o şi în partid, am spus-o şi la CEx, şi prin judeţe, şi colegilor de la UDMR- şi eu şi partidul ne delimităm fără ezitare de acele declaraţii. Nu suntem de acord nici măcar cu o discuţie despre eventualitatea introducerii pedepsei cu moartea în România, din multe motive. Iar în ceea ce priveşte declaraţia legată de maghiari şi steaguri, chiar dacă a vrut să spună altceva, efectul a fost devastator. Am promovat şi promovez în continuare relaţii bune, aşezate, înţelepte cu minorităţile din România", a precizat Dragnea.



Liderul PSD a menţionat că în Anul Centenarului trebuie făcute eforturi pentru găsirea elementelor şi proiectelor comune.



"Este foarte uşor să dezbini o comunitate, este foarte uşor să produci scandal în ţară, dar ce poate rămâne în istorie este dacă putem realiza că avem o ţară în care putem să trăim cu toţii în pace şi linişte'', a mai spus Dragnea.



El a menţionat că la întâlnirea cu UDMR nu a fost abordat subiectul autonomiei.



"Nu s-a discutat acest subiect, pentru că poziţia mea publică este cunoscută. Nu s-a discutat acest subiect sub nicio formă", a mai declarat Dragnea. A

