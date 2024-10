Război în USR. Liderul dat afară de Clotilde Armand se întoarce cu pancarte și oameni în stradă: "Ultimele zile ale acestui partid"

Fostul consilier Oliver Păiuși și susținătorii săi au protestat la sediul USR Sector 1.

Un protest cu pancarte a avut loc, luni, la sediul USR sector 1 din București, iar conducătorul protestatarilor, fostul consilier local Oliver Păiuș, a adus acuzații grave care o vizează, în principal, pe fosta primăriță Clotilde Armand, șefa organizației partidului la Sectorul 1.

Protestatarii au publicat un mesaj în care își justifică acțiunea în stradă.

Protestatari în fața sediului USR Sector 1: "Suntem total împotriva excluderilor la comandă"

"Spiritul USR e viu, acesta protest este împotriva situației actuale din filiala USR S1 dar si de cea de la nivel național, in care liderii din partid se folosesc de putere într-un mod abuziv, prin excluderi la comanda, invalidarea prin mijloace nestatuare a Adunărilor Generale din filiale, promovarea unor persoane nelegitime pe funcții si împotrivindu-se prin pârghiile create la toată reforma începută, distrugând încrederea in USR si principiile pentru care a fost creat.

Suntem total împotrivă excluderilor la comandă, așa cum s-a întâmplat cu colegii noștri Oliver Păiuși si Andrei Radu pentru niște fapte inventate.

Aceste evenimente au dus la degradarea continua a încrederii membrilor la nivel local, demotivând tot mai mult colegi implicați din filiala, astfel încât au ajuns sa își depună demisiile.

Protestatari în fața sediului USR Sector 1: "Cerem demisia lui Clotilde Armand"

Consideram ca actuala conducere nu ne mai reprezinta si cerem demisia lui Clotide Armand si primirea colegilor excluși înapoi. Acest eveniment nu se va opri aici și cerem si celorlalți colegi din București si din țară sa sprijine acțiunile noastre pentru a elibera USR-ul de toate elementele nocive din conducere.

Precizam ferm ca aceasta acțiune NU este o anti-campanie, o sprijinim necondiționat pe Elena Lasconi si toate elementele de buna credință din conducerea partidului, care doresc să redreseze partidul aflat într-un declin total. Puterea unui partid pornește întotdeauna din filiale ''sănătoase'' cu membri motivați", se spune în textul protestatarilor, distribuit pe grupurile de comunicare USR.

Oliver Păiuși, viceprimar USR la Sectorul 1, a fost exclus din partid și și-a pierdut, cu această ocazie, și funcția menționată, dar și mandatul de consilier.

El acuză faptul că excluderea sa din partid a fost decisă, nestatutar, de președintele USR București, Vlad Voiculescu, de șefa USR Sector 1, Clodilde Armand, și de deputatul Mihai Badea.

Păiuși și-a anunțat intenția de a-i da în judecată pe Armand și Voiculescu.

"Treziți-vă, pentru că suntem în ultime momente de existență ale acestui partid! Nu se mai respectă nimic din principiile care ne-au adunat aici. Nu se mai respectă nimic din ceea ce spune statutul și, dacă vor continua în acest fel șefii noștri, liderii noștri, probabil că acum, la noile alegeri, noi vom avea sub pragul de 5%, din ce văd din ce vedem cu toții.

Sunt invalidați colegi aleși în mod democratic de către filialele lor. Sunt invalidați la Arad, sunt invalidați la Buzău. Lucrurile astea, vă spun sincer, nu mai pot continua. Noi, cei care am înființat. practic, acest partid, unde am venit cu toate principiile democratice și care urmărim și ne dorim să se respecte mai departe, constatăm, în momentul de față, că aceste lucruri sunt încălcate de cei care ne conduc acum.

Oameni buni, acest partid a fost creat de oameni cu principii, de oameni care își doresc o democrație atât externă, cât și internă.

Faptul că ne dați afară, faptul că ne excludeți nu înseamnă că noi ne vom opri. Noi vom continua, așa cum o facem de mai bine de 12 ani", a spus Oliver Păiuși în înregistrarea realizată cu ocazia protestului de la sediul USR Sector 1.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Păiuș nu este singurul politician din organizația USR Sector 1 care acuză problemele de acolo sub conducerea exercitată de Clotilde Armand.

Dan Milea, un alt consilier USR, și-a dat, recent, demisia din partid și, implicit, din funcția din legislativul local.

Fost consilier USR la Sectorul 1: "Noroc că în politica românească nu mai are niciun viitor Clotilde Armand"

Milea, fondator al USR, a acuzat-o pe Clotilde Armand că a modificat ilegal lista de candidați pentru Consiliul Local, trecându-se pe sine pe prima poziție, deși nu a participat la alegerile interne organizate în acest sens.

Într-un mail în care își anunță demisia din USR, Milea anunță că i-a făcut plângere penală Clotildei Armand pentru o speță similară cu cazul în urma căruia a fost condamnat la închisoare fostul lider PSD Liviu Dragnea. Mai exact, e vorba de angajarea fictivă, timp de trei ani, a unei persoane la cabinetul primarului sectorului 1.

"Am stat și m-am întrebat de ce atât de multe persoane o urăsc pe Clotilde Armand: persoane care au cunoscut-o și au colaborat cu ea, o vreme. Nu îmi vin în minte (alte motive) decât pentru că e proastă, labilă și extraordinar de cinică. Și (are) o dorință bolnavă de putere absolută. Pe scurt, este o persoană extrem de toxică. Noroc că nu mai are niciun viitor în politica românească", a scris în mail-ul său fostul consilier local USR Dan Milea.