Nicolae Ciucă a mers cu Nicușor Dan la o întâlnire cu mediul de afaceri: "Alături de primarul Capitalei"

Candidatul PNL la alegerile prezidenţiale, Nicolae Ciucă, s-a întâlnit cu primarul Capitalei, Nicușor Dan, după ce acesta a a reuşit să obţină în Consiliul General declanșarea unui referendum în București pentru a obţine puterea de a elibera autorizaţii de construcţie doar la PMB şi a se decide Consiliul General împărţirea impozitelor.

Faptul că Nicolae Ciucă a publicat o imagini de la evenimentul la care a participat împreună cu Nicușor Dan după votarea din Republica Moldova, a suscitat interes în mediul politic, astfel că sunt şanse foarte mari ca Ciucă şi Nicuşor Dan să fie aliaţi şi la alegerile prezidenţiale.

”Alături de primarul Capitalei, Nicușor Dan, am discutat într-un cadru informal cu reprezentanți ai mediului de afaceri despre importanța unui cadru fiscal predictibil. Am reiterat că mediul de afaceri reprezintă coloana vertebrală a economiei noastre și că debirocratizarea va rămâne o prioritate. România are nevoie de un climat investițional stabil și de încredere, iar dialogul constant între autorități și antreprenori este esențial pentru a asigura acest lucru”, a scris Nicolae Ciucă pe contul de socializare.