Ce spune Marcel Ciolacu despre avort şi dreptul femeilor de a alege. "Sunt unul dintre susţinătorii familiei tradiţionale"

Premierul Marcel Ciolacu. Foto: Profimedia

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, candidat la funcţia de preşedinte al României, a declarat, sâmbătă, că susţine familia tradiţională şi că în programul de guvernare trebuie un plan demografic pentru a da "femeii alternativa ca ultima alegere a sa să fie avortul".



"Am mai explicat. Sunt unul dintre susţinătorii familiei tradiţionale, dar eu cred - şi am avut o discuţie lungă şi cu domnul Grindeanu şi mai ales cu doamnele din echipă - va trebui în planul de guvernare să venim şi cu un plan demografic. Va trebui să dăm femeii alternativa ca ultima alegere a sa să fie avortul", a afirmat Marcel Ciolacu, la Biroul Electoral Central, întrebat cum se poziţionează, în calitate de candidat la funcţia de preşedinte al României, faţă de tema avortului şi a parteneriatului civil între persoanele LGBT.



Liderul social-democraţilor a adăugat că statul trebuie să intervină cu alternative pentru ca ultima alegere să fie avortul.



"Normal, se întâmplă să rămână însărcinată când e în studenţie, se întâmplă să rămână însărcinată când niciunul dintre parteneri nu are serviciu. Atunci statul trebuie să intervină să dea o alternativă, trebuie să vină cu un program social ca ultima alegere să fie avortul", a punctat Marcel Ciolacu.