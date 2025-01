Surse: Cine sunt cei 7 care ar putea să îl lase pe Crin Antonescu fără candidatură. Pe cine măsoară PSD și PNL

PSD și PNL vor comanda mai multe sondaje de opinie înainte de desemnarea oficială a candidaturii lui Crin Antonescu. Foto: Profimedia Images

PSD și PNL vor comanda în perioada următoare sondaje de opinie, deși la nivelul Coaliției s-a decis susținerea la alegerile prezidențiale ale candidaturii lui Crin Antonescu. Potrivit surselor Antena 3 CNN, sunt 7 nume care vor fi măsurate de cele două partide, pe lângă cel al lui Crin Antonescu.

„Facem un sondaj să vedem care e starea de spirit a populației”, a declarat, joi, liderul PSD Mihai Tudose. Acesta a admis că vor fi măsurate mai multe nume dar nu a detaliat despre cine ar fi vorba.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, PSD va comanda un sondaj în care vor fi măsurați Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu, Victor Ponta și președintele Academiei, Ioan Aurel Pop, care declara recent că nu exclude o candidatură la prezidențiale.

Liberalii îi vor măsura pe Crin Antonescu, Ilie Bolojan, Emil Boc și pe Emil Hurezeanu.

„Nu mă deranjează că dânșii fac sondaje, aștept doar decizia pe care ei trebuie să o ia”, a declarat, joi, Crin Antonescu, la Antena 3 CNN.

„O decizie, până nu e luată are mai multe variante. Se poate întâmpla orice. Eu nu am pretins să nu se facă sondaje. Am spus doar că e foarte bine ca decizia să fie luată cât mai repede. Faptul că mai multe personalități sunt măsurate, nu am nicio problemă cu acest lucru. E chestiune internă, e în dreptul fiecărui partid să facă ce cercetări vrea cu cine vrea”, a mai declarat acesta.

Surse de la vârful Coaliției susțin că planează o incertitudine în legătură cu susținerea candidaturii lui Crin Antonescu. Singurii care nu vor comanda un sondaj sunt cei din UDMR, care au anunțat că îl susțin pe Crin Antonescu „fără rezerve”.

În ultima ședință a Coaliției, liderii PSD, PNL și UDMR au decis ca alegerile prezidențiale să fie organizate în luna mai, pe 4 respectiv 18 mai. De asemenea, potrivit unui comunicat de presă, aceștia și-au reafirmat angajamentul susținerii candidaturii lui Crin Antonescu.