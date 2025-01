Crin Antonescu: Sunt convins că această candidatură a mea va fi validată. Nu mă deranjează că fac dânșii sondaje

Candidatul comun al Coaliției, Crin Antonescu. Foto: Profimedia Images

Candidatul comun al Coaliției la alegerile prezidențiale, Crin Antonescu, a declarat joi, în exclusivitate la Antena 3 CNN, că este convins că îi va fi validată candidatura de către partidele care s-au angajat să îl susțină. Antonescu spune că nu este deranjat că se vor face sondaje de opinie și că dacă unul dintre partide ar decide să nu îi susțină candidatura, „aș considera episodul încheiat”.

„Coaliția a răspuns la solicitările mele. A stabilit o dată a alegerilor, și de asemenea, din discuțiile pe care le-am avut cu domnul prim-ministru si cu domnul Bolojan, am înțeles că până la sfârșitul lunii, începutul lunii februarie, deciziile sa fie luate în partide”, a declarat Crin Antonescu.

Referitor la sondajele pe care PNL și PSD le vor face, Antonescu spune că nu este deranjat de aceste sondaje.

„Orice s-ar putea întâmpla (n.red. în legătură cu candidatura sa). Nu mă deranjează că dânșii fac sondaje, aștept doar decizia pe care ei trebuie să o ia. O decizie, până nu e luată are mai multe variante. Se poate întâmpla orice. Eu nu am pretins să nu se facă sondaje. Am spus doar că e foarte bine ca decizia să fie luată cât mai repede. Faptul că mai multe personalități sunt măsurate, nu am nicio problemă cu acest lucru. E chestiune internă, e în dreptul fiecărui partid să facă ce cercetări vrea cu cine vrea”, a declarat acesta.

Crin Antonescu nu exclude și varianta în care PSD să nu îi susțină candidatua, însă se declară destul de convins că va fi candidatul comun.

„Dacă e vorba de ce simt eu, o să fiu foarte sincer și vă spun că sunt aproape convins că această candidatură a mea va fi validată. Nu mă simt deloc nesigur sau inconfortabil că nu voi fi candidatul Coaliției. Eu nu m-am plâns că aș fi nesigur. Nu s-a schimbat în această privință nimic. Nu știu cine va fi măsurat în aceste sondaje. Am discutat și cu Ilie Bolojan și cu Marcel Ciolacu. Ambii președinți de partid sunt niște oameni care au semnat acel protocol și punctul lor de vedere este cât se poate de clar.

Avem un calendar rezonabil de apropiat în care să se clarifice. Sunt niște oameni care au stabilit aceste date (n.red. ale alegerilor: 4 și 18 mai), cu care am discutat argumentele pentru care au stabilit aceste date și că luni vor da actul guvernamental necesar cu aceste date, eu îi cred. Vom vedea luni.

Eu, în momentul în care una dintre aceste formațiuni ar invalida candidatura mea, aș considera episodul încheiat. Discuția este foarte simplă”, a mai spus Crin Antonescu, în exclusivitate la Antena 3 CNN.

PSD și PNL vor face sondaje în care îi vor măsura și pe Marcel Ciolacu și Ilie Bolojan

Președintele Consiliului Național al PSD, Mihai Tudose, a anunțat, joi, că deși Coaliția a decis susținerea candidaturii comune a lui Crin Antonescu la prezidențiale, vor fi comandate și sondaje de opinie. Tudose nu a vrut să spună cine vor fi cei măsurați în aceste sondaj, însă a spus că este vorba despre un sondaj mai amplu care va măsura și „starea de spirit a populației”.

Liderii Coaliției, reuniți miercuri seara, la Palatul Victoria, după ultimatumul dat de Crin Antonescu, s-au reangajat ca acesta va rămâne candidatul PNL-PSD-UDMR la alegerile prezidențiale și că luni, PSD și PNL vor stabili calendarul clar al validării statutare a candidaturii.

PSD și PNL vor face, însă, sondaje de opinie separate pentru a determina ce candidat are cele mai mari șanse la alegerile prezidențiale. Printre cei care vor fi măsurați sunt și cei doi lideri ai Coaliției, Marcel Ciolacu și Ilie Bolojan.