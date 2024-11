Ciolacu îl ia peste picior pe Ciucă, după ce l-a criticat pentru discuția cu Trump: „O să vorbesc și cu Scholz și Macron, să-i cert”

Marcel Ciolacu a vorbit marți la telefon cu Donald Trump. FOTO: Hepta

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, că Nicolae Ciucă, contracandidatul său, a spus că nu e bine că a vorbit cu Donald Trump. „În perioada următoare o să caut să vorbesc şi cu domnul Scholz şi cu domnul Macron şi o să-i cert. Domnule, vedeţi că v-a zis-o de la obraz Ciucă, că nu trebuia să vorbiţi cu Trump”, a mai spus Ciolacu, arătând că discuţia cu Trump a durat 20 de minute şi urmează să mai aibă în perioada următoare.

Întrebat ce a discutat cu preşedintele Trump, Marcel Ciolacu a răspuns: „Mai multe. Din zona strategică, am vorbit şi despre Ucraina, am vorbit şi despre România, am vorbit de parteneriatul nostru strategic, am vorbit că preşedintele Trump în 2016 a făcut apelul cu alocarea din PIB. Noi am depăşit 2%, suntem la 2,5%”.

„Au fost vreo 20 de minute de discuţie. Şi urmează în perioada următoare să mai avem”, a mai afirmat Ciolacu.

Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, marţi seară, că a avut o conversaţie telefonică foarte bună cu preşedintele ales al SUA, Donald Trump, în care i-a transmis felicitări pentru victoria istorică, el afirmând că preşedintele SUA a dorit să transmită din partea domniei sale cele mai bune urări poporului român. Şeful Executivului a mai arătat că i-a spus lui Donald Trump că îşi doreşte ca Statele Unite să devină principalul investitor şi partener comercial al României din afara Uniunii Europene.