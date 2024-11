Ciolacu răspunde în scandalul momentului, după ce i s-a cerut demisia: N-am mers niciodată pe banii nimănui în nicio călătorie

Marcel Ciolacu, preşedintele PSD. Sursă foto: Inquam Photos / George Călin

Marcel Ciolacu a explicat, luni seara, la Antena 3 CNN, că acuzațiile care i-au fost aduse într-un nou scandal legat de compania Nordis sunt false. Nicolae Ciucă îi ceruse demisia în timpul zilei după ce G4Media a publicat informații potrivit cărora Marcel Ciolacu ar fi călătorit la Nisa cu un avion închiriat de compania imobiliară. Ciolacu a negat aceste informații, spunând ca el şi-a plătit toate călătoriile din banii săi personali. El şi-a acuzat adversarii politici la alegerile prezidenţiale de manipulări electorale și a evidențiat că discuția pe această temă este o diversiune în campania electorală, orientată spre atacuri personale și nu spre proiecte relevante pentru cetățeni.

„Din ce anume să-mi dau demisa? Sau de ce să-mi dau demisia? Noi vorbim aici de o călătorie a mea în zona privată, pe banii privați ai mei, cu plăți ale mele din contul personal. Nu vorbim aici de bani publici.

Eu nu am văzut niciun document care să ateste că acel avion a fost închiriat de o companie anume. Eu sunt pus în timpul unei campanii electorale iarăși în fața unei neputințe a unor contracandidați care tot fac apel unu la altul să se unească împotriva cuiva, eu spunând că nu voi face o astfel de campanie. Am văzut unde au dus aceste uniri împotriva cuiva timp de 20 de ani, mai ales în ultimul mandat al domnului Iohannis.

Poate domnul Iohannis a fost întrebat de călătorii, dar au fost călătorii din bani publici. Eu îmi aduc aminte că domnul Ciucă a fost întrebat de cheltuieli din bani publici în ceea ce privește reclama pentru cartea domniei sale. Acolo vorbim de vreo 2 milioane de euro din bani publici, adică și din banii mei și din banii dumneavoastră și a celorlalți români.

Ciolacu: „Mi se cere demisia pentru o cheltuială din bani privați, pentru o suspiciune"

Mi se cere demisia pentru o cheltuială din bani privați, pentru o suspiciune? Eu cred că au uitat rostul unei campanii electorale. Rostul unei campanii electorale este ca românii și candidații să vină să-și prezinte proiectele, să-și prezinte programele lor pe viitorii ani. Ce își dorește fiecare ministru. Eu rezolv problemele României, aderarea la spațiul Schengen, scoaterea vizelor către America, mie mi se face o contabilitate a familiei și a neamului meu.

Eu mă bucur mult că fiul meu nu a fost suficient de afectat de toate aceste atacuri. Ieri a luat și examenul de rezidențiat, va fi doctor și promit familiei mele că niciodată noi să-i mai atrag într-un asemenea tip de campanie", a spus Marcel Ciolacu.

În continuare liderul PSD şi-a cerut scuze familiei şi prietenilor despre care spune că au fost afectaţi de aceste atacuri personale.

„Și îmi cer scuze public acum la dumneavoastră și prietenilor mei și familiei mele că au de suferit în tot acest circ de fapt, a unei neputințe a unor contracandidați.

Am mai auzit apeluri, domnul candidat de dreapta Mircea Geoană să se retragă. De când e Mircea Geoană candidat de dreapta, după ce a fost 5 ani președintele Partidului Social Democrat, partid de stânga?

Nu am ce să clarific. Eu nu am fost nici cu un avion închiriat de Nordis. Toate călătoriile, toate concediile ale mele și ale familiei mele, toate mesele la restaurant mi le-am plătit singur sau ne-am plătit fiecare în funcție decât a consumat. N-am mers niciodată pe banii nimănui, în nicio călătorie, în niciun concediu, nici eu, nici vreun membru al familiei mele.

Este o temă de campanie electorală. N-am ce lămuri ce am făcut eu cu banii privați cu adevărat. Am cerut și fiului meu și la toată familia, am solicitat și la bancă să mi se scoată toate extrasele de cont. Voi căuta și eu în seara asta când ajung acasă toate facturile, toate chitanțele. Dar, repet, noi vorbim acum de viața mea privată și de banii mei privați și ai familiei mele", a mai spus el.

Marcel Ciolacu: „Eu vreau să văd facturile domnului Ciucă"

În replică, Marcel Ciolacu i-a cerut lui Nicolae Ciucă să declare cheltuielile din banii publici pentru panourile care promovau cartea sa sau banii pentru călătoriile preşedintelui Klaus Iohannis.

„Eu vreau să văd facturile lui domnul Ciucă, de la panourile de publicitate la o carte privată. Eu vreau să văd cheltuielile din banii publici a domnului Iohannis. Cât au costat călătoriile? Eu îmi fac călătoriile și totdeauna vedeți că ies și justific fiecare călătorie pe care o am în străinătate. Să iasă domnul Iohannis să spună ce a făcut dânsul în Africa, în călătoriile din Africa și pe unde a fost, ce elemente sunt comerciale, economice, unde a călătorit domnia sa?

Dânsul a făcut călătorii din bani publici, nu din bani privați. Asta este marea diferență. Ele sunt făcute acum, panourile lui domnul Ciucă sunt cheltuielile făcute acum din bani publici", a spus Marcel Ciolacu la Antena 3 CNN