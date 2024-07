Ciolacu spune că deficitul e mare pentru că face investiții: Dacă vreți, le opresc

Marcel Ciolacu spune că deficitul e mare pentru că face investiții. FOTO: INQUAM PHOTOS - George Călin Sursa foto: Hepta/ Mediafax Foto/ Alexandru Dobre

Marcel Ciolacu a declarat, marți, că deficitul bugetar e mare pentru că în România se fac investiții. "Dacă vreți, opresc investițiile și rămân cu acest deficit", a spus premierul.

"Anul trecut ne-am încadrat în deficit. Este cea mai importantă perioadă pentru România. Până terminăm exercițiul financiar actual și PNRR. Sunt bani în investiții. Discutăm detaliile cu Comisia Europeană. Banca Mondială ne-a acordat împrumut pentru acoperirea deficitului. A văzut ritmul creșterii. Dacă vreți opresc investițiile și rămân cu acest deficit", a spus Ciolacu.

"Prefer să mă întrebați zilnic de deficit decât să opresc investițiile", le-a spus el jurnaliștilor.

Liderii coaliției de guvernare s-au reunit, luni, în ședință, pentru a discuta teme economice. A fost prima întâlnire a liderilor PNL şi PSD, după atacurile reciproce din ultima perioadă. Surse politice au declarat pentru Antena 3 CNN că până la data de 1 septembrie trebuie prezentat în Coaliție un plan pentru deficit și reducerea cheltuielilor. Sursele citate spun că până la finalul anului Guvernul sper să economisească 5 miliarde de lei din reducerea cheltuielilor bugetare.

Anterior, luni dimineață, la guvern a avut loc o discuție între ministrul Finanțelor Marcel Boloș și liderii coaliției de guvernare, Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu. Discuțiile au loc în contextul în care Guvernul României încearcă să convingă Comisia Europeană să accepte o perioadă de grație de 7 ani pentru reducerea deficitului sub 7%.

Guvernul Ciolacu negociază cu Comisia Europeană un plan prin care România să poate face investiții masive în următorii 5 ani, fără povara unui deficit restrictiv. În acest moment, datele oficiale ale Comisiei Europene (CE) estimează deficitul bugetar la României la 6,9% din PIB, în 2024.

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, în 18 zile, că România a închis 71 de jaloane din cererea de plată numărul 3 şi că se poartă discuţii pentru alte trei jaloane.

"Sunt nişte reguli la Comisie. România are bani suficienţi în acest moment intraţi în România ca să facem plăţile pentru investiţiile pe care le avem în PNRR. Am avut 74 de jaloane, suntem în discuţie cu 3 jaloane: e 206 cu microîntreprinderile, sunt aceste... cum s-au făcut selecţiile - şi nu AMEPIP e marea problemă, sunt discuţii cu anumite companii din zona de energie. Dânşii întreabă, noi răspundem, spunem de ce s-au întâmplat aceste lucruri. Pe urmă, dânşii îşi iau o perioadă în care ne dau răspunsul final; normal că avem după răspunsul final o discuţie şi pe urmă avem şase luni de zile de remediat ce nu am închis", a spus premierul Ciolacu, potrivit Agerpres.

El a menţionat că România se numără printre cele şapte ţări care au ajuns la cererea de plată numărul 3, în condiţiile în care alte state membre se află la cererea de plată numărul 2.

"Am închis 71 de jaloane din cererea de plată 3, din 74. Unde e problema? Unde e catastrofa? Suntem printre cele şapte ţări care am ajuns la cererea de plată numărul 3, restul sunt la cererea de plată 2", a spus Ciolacu.

USR a lansat miercuri un nou raport MonitorPNRR.ro, subliniind că "ratarea ţintelor din PNRR face ca România să aibă în acest moment un deficit de finanţare, diferenţa dintre valoarea proiectelor demarate şi banii efectivi încasaţi fiind de peste 10 miliarde de euro".