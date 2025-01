Costel Alexe a amenințat un jurnalist: „Îți dau un cap în gură”. Și-a cerut scuze, motivând: „Mi s-a activat instinctul de părinte”

„Am fost într-o situație extraordinară și am gândit instinctiv”, a spus șeful CJ Iași. Inquam Photos / Casian Mitu

Costel Alexe, președintele Consiliului Județean Iași, a fost filmat în timp ce jignea un jurnalist chiar în holul Consiliului. Contactat de Antena 3 CNN, Alexe și-a cerut scuze pentru reacție, spunând că s-a enervat după ce jurnalistul a insistat să intre să facă poze, în timp ce unui copil i s-a făcut rău și a leșinat. „Mi s-a activat instinctul de părinte”, a spus Costel Alexe.

Conversația dintre Costel Alexe și jurnalist:

Jurnalist: Adică cum? Te-a pus Alexe aici, ca să ce? E publică (n.r. ședința Consiliului Județean). Dă-te, mă, la o parte. Adică ce, dictatură la Consiliul Județean? Cum așa? Cum vine asta? Nici pe vremea lu' Marcel (n.r. Marcel Popa) nu a fost așa dictatură. Nimeni nu mi-a interzis să intru la ședințele publice. (...) Adică l-au pus pe Anicule să blocheze ușa, să nu lase să intre lumea să fotografieze la o ședință de Consiliu Județean publică? Costel Alexe: Îți f*t un cap în gură de nu te vezi! Jurnalist: Da, bravo! Uite că am și filmat. Costel Alexe: Foarte bine. Ieși afară! Cine ești tu ca să fii tu presa? Ce vrei să filmezi? Un copil care... Jurnalist: Ți-am zis că trebuie să fotografiez. Costel Alexe: Trebuia să fotografiezi asta, nu? Jurnalist: Nu mi-a spus asta... Costel Alexe: Cotcaru, ieși afară ca să nu-ți interzic... Jurnalist: De ce? Costel Alexe: Ieși afară! Jurnalist: De ce? Dar mi-a spus că unui copil îi este rău? Nu. Că altfel stăteam și eu liniștit acolo, frumos. Costel Alexe: Păi fugi și stai liniștit acolo. Jurnalist: Nu. Eu am venit la fotografiat și am treabă. Da-i dictatură? Dacă eu am zis că vin, fac niște poze și plec... adică cum? Costel Alexe: Ieși afară că îți trimitem noi poze. Jurnalist: Lasă că le fac eu.

Filmarea a fost făcută la finalul anului 2024, la un eveniment cu copii de sărbători.

Contactat vineri de jurnaliștii Antena 3 CNN, Costel Alexe și-a cerut scuze, motivând că s-a enervat după ce jurnalistul insista să intre să facă poze în timp ce unui copil i s-a făcut rău.

„Un copil tocmai leșinase. Cu toții, cei prezenți, am reacționat cum am putut pentru a ajuta, moment în care acest individ, că nu este jurnalist, n-are nicio legătură cu presa locală și asta este cunoscută în breasla din Iași, a vrut să profite de ocazie pentru a filma. Vă spun sincer, când mi s-a activat în primul rând instinctul de părinte și nu am putut permite ca un copil într-o situație vulnerabilă să fie folosit pentru cancan. Am fost într-o situație extraordinară și am gândit instinctiv pentru a-l proteja. Regret că nu am putut să fac asta într-o manieră mai diplomată, dar deja se încălcase orice regulă a bunului simț din partea așa-zisului jurnalist”, a spus Costel Alexe.