CTP: "Putin e o mașinărie programată de KGB să ucidă. Mă îngrozeşte că s-a angajat pe un drum fără întoarcere"

"Astăzi au fost multe imagini greu de privit, imagini groaznice. Ți se rupe inima gândindu-te la ce se întâmplă cu oamenii de acolo, sub tirul rachetelor, sub amenințarea elicopterelor, avioanelor și a trupelor rusești care sunt la porțile lor, practic, la ușile oamenilor, acum.

Dar, mie mi s-a părut lucrul cel mai teribil, din ce am văzut astăzi, mutra, faciesul lui Vladimir Putin. L-am studiat, am pus imaginea în mod repetat, atunci când a rostit discursul de azi dimineață - cred că am văzut-o de vreo zece ori -, și am tras niște concluzii.

Acest, nu spun om, pentru că nu este om. Vladimir Putin nu este om. Vladimir Putin este o mașinărie programată să ucidă, de către KGB, de unde provine.

CTP: "Putin este un terorist care s-a năpustit acum asupra Europei"

Această ființă este în clipa de față afectată de o boală psihică care se numește "sindromul sfârșitului lumii" (...) când a spus "suntem gata pentru orice".

(...) Vladimir Putin este un terorist care s-a năpustit acum asupra Europei cu o mitralieră grea în brațe, trăgând în tot ce mișcă. Nu numai ținte militare, nu numai soldați, dar și civili, copii, femei și care pe deasupra poartă pe sub haine o vestă burdușită cu explozibili. Și acești explozibili sunt nucleari", a spus jurnalistul Cristian Tudor Popescu, potrivit digi24.ro.

"Deci, ceea ce mă îngrozește – v-am spus că mi se pare lucrul cel mai îngrozitor – este că Putin s-a angajat pe drumul fără întoarcere. Nu mai este posibilă, din acest moment, nicio soluție politică.

Evident că Rusia nu se va mai retrage din Ucraina niciodată, că această stare de război mai mult decât rece, război la limită efectiv, cu NATO, nu mai poate să înceteze din acest moment. Este posibil, având în vedere starea psihică a liderului de la Kremlin, este posibilă și atacarea unor țări, teritorii NATO.

Cernobîl este o bombă atomică murdară. Oricând, dacă se sparge, dacă se înlătură căciula aceea de plumb și cadmiu de acolo, reziduurile radioactive, active în continuare, extrem de periculoase, pot să fie răspândite în aer asupra întregii Europe, așa cum s-a și întâmplat atunci, la Cernobîl. Acum ar putea fi și mai grav", a continuat CTP.

Ruşii au bombardat vineri capitala Ucrainei şi oraşele-cheie

Militarii ruşi au bombardat vineri capitala Ucrainei şi oraşele-cheie. Au trecut puţin peste 24 de ore de la începutul invaziei.

137 de ucraineni morţi şi peste 300 de răniţi - aşa s-a încheiat prima zi de război. Şi Rusia a înregistrat pierderi uriaşe, iar BBC vorbeşte despre 400 de decese în rândul soldaţilor.

Sunt foarte speriaţi ucrainenii care au rămas în ţară. Oamenii se ascund în staţiile de metrou sau în beciuri ca să se ferească de rachetele ruşilor.

Între timp, preşedintele Volodimir Zelenski a anunţat că el este ţinta numărul 1 a lui Vladimir Putin şi a semnat un decret de mobilizare generală a populaţiei.

Toată tensiunea războiului se simte şi în România. Mii de ucraineni au trecut frontiera ca să caute adăpost şi ajutor în ţara noastră. Sute de români voluntari au venit să le ofere ajutor.